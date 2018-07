Ti unge nordmenn pågrepet på Kos: Seks av guttene er nå i retten

Ti nordmenn og én polakk skal være pågrepet på ferieøya Kos. Guttene ble pågrepet i en bargate på øya.

De elleve guttene skal ikke være i samme reisefølge, opplyser en kilde til NRK. Vedkommende, som befinner seg på ferieøya Kos, kjenner to av de som er pågrepet.

Flere av guttene er en del av et av et reisefølge med russ 2019. Minst fem av dem skulle ha reist tilbake til i Norge i dag, ifølge en annen kilde NRK har vært i kontakt med.

De ti pågrepne nordmennene skal være fra ulike deler av landet, blant annet Akershus, Rogaland og Buskerud, opplyser kilder til NRK.

Gresk politi bekrefter pågripelsene overfor VG.

– UD er kjent med at norske borgere er pågrepet av politiet på Kos. Ambassaden vår i Aten er i kontakt med greske myndigheter og de kommer til å yte konsulær bistand til de norske borgerne, sier pressevakt i Utenriksdepartementet, Kari Eken Wollebæk, til NRK.

– Hva er de mistenkt for?

– Det kan jeg dessverre ikke si noe om, sier Wollebæk.

BARGATE: Pågripelsene skal ha skjedd utenfor baren Cactus på Kos. Foto: Tipser

Sitter i rettsmøte

Seks av de unge nordmennene er over 18 år. De skal ved 14-tiden i dag ha sittet i rettsmøte, opplyser en kilde til NRK. De fire andre vil snart bli løslatt fordi de er under 18 år.

NRK har vært i kontakt med en journalist i den greske avisen Vismatisko, som igjen har kilder i det lokale politiet.

Totalt 32 personer deltok i slåssingen, ifølge kildene i politiet. De skal ha vært fra flere forskjellige land, inkludert Norge og andre land i Skandinavia.

Kildene opplyser videre at de pågrepne guttene er siktet for vold mot offentlige tjenestemenn, ordensforstyrrelser, slåssing på offentlig sted og for ikke å samarbeide med politiet.

– Slåsskamper

Ifølge VG skal nordmenn ha vært involvert i arrangerte slåsskamper på ferieøya den siste uka, og i natt skal det ha vært planlagt en slåsskamp mellom russ fra to norske byer.

Flere kilder NRK har snakket med avviser at det har vært snakk om planlagte slåsskamper, men bekrefter at det har vært flere slåsskamper nesten hver dag den siste uken, og at både russ og andre har vært involvert.

Pågrepet i natt

NRK har vært i kontakt med politiet på Kos, som foreløpig ikke har vært tilgjengelig for kommentar.

Nordmennene ble pågrepet i hovedbargaten på Kos mellom halv ett og halv to natt til fredag, opplyser ett av medlemmene i reisefølget til VG.

NRK har vært i kontakt med et norsk reiseselskap som arrangerer russeturer til øya, men de vil ikke kommentere om det er deres kunder som er pågrepet.