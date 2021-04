Ti pinlige øyeblikk for toppolitikere

Når tre toppleder møtes, passer det dårlig at det bare er satt fram to stoler. Onsdagens møte som skulle bedre forholdet mellom EU og Tyrkia fikk en tung start.

Det var kanskje ikke et uhell at Tyrkias president ikke hadde satt fram stol til Ursula von der Leyen, som er president for Europakommisjonen. Men pinlig var det.

I den anledning har vi funnet frem noen flere tilfeller hvor politikere har gjort diplomatiske blundere.

Noen ganger fører diplomatiske tabber til hevede øyenbryn, men det kan også endre historien. Det kommer vi tilbake til i punkt 10.

Her kommer de pinlige øyeblikkene – i tilfeldig rekkefølge:

1: «Diktatoren kommer»

På et møte i 2015 kom denne udiplomatiske hilsenen for åpent kamera.

Jean-Claude Juncker, som da var president i Europakommisjonen, kalte den ungarske presidenten Viktor Orbán «diktator» flere ganger, og klapset ham på kinnet.

Det var ikke det eneste spesielle Junker gjorde under dette toppmøtet. Han lekte med slips og kysset den skallede belgiske statsministeren Charles Michel på toppen av hodet.

2: Da Bush masserte Merkel

Da George Bush ankom et G8-toppmøte i 2006, overrasket han alle med å gi Tysklands kansler Angela Merkel en skuldermassasje.

#metoo? Maktspill? Hersketeknikk?

Merkel brukte ingen av disse ordene, hun har sagt hun oppfattet det som en «hyggelig gest».

Da de to statslederne møttes året etter, spøkte Bush med at det ikke hadde blitt noen skuldermassasje denne gangen.

3: Dronning Bringebær og statsminister Fløte

Er du over 30 år, husker du nok en russisk president som ikke var fremmed for ablegøyer – med eller uten påvirkning av alkohol.

Til lyden av musikk kunne Boris Jeltsin ofte bryte ut i spontan dans eller ta over dirigentpinnen.

Da han var på statsbesøk i Norge i 1996, skulle han på en offisiell lunsj med dronning Sonja og statsminister Gro Harlem Brundtland.

På hver sin side av presidenten sto Norges dronning, kledd i mørkerosa, og Norges statsminister, kledd i hvitt.

– Bringebær med fløte! utbrøt Jeltsin smilende.

– Jeg tror han likte å improvisere, sier dronning Sonja om hendelsen.

4: Grisetakling av barn

Storbritannias statsminister Boris Johnson står ikke tilbake for russeren med sin lyse manke og drøye humor.

Disse bildene er fra 2015, tatt da Johnson var borgermester i London.

Han besøkte Tokyo med mål om å styrke samarbeidet mellom de to storbyene. Det spørs om det gagnet målet hans å deise ned Toki Sekiguchi (10) under en rugbykamp.

Og dette er ikke den eneste gangen Johnson har spilt hardt:

Han er også kjent for å være røff i tonen. I 2016 vant eksborgermester poesikonkurranse i avisen «The Spectator». Målet var å skrive det mest fornærmende diktet om Tyrkias president Recep Erdogan.

I vinnerdiktet omtalte han Erdogan som «ypperlig onanist», og en mann som har sex med geiter:

5: «Bongo fra Kongo»

Daværende utenriksminister Torbjørn Jagland. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Veloverveid var i hvert fall ikke ordene til Thorbjørn Jagland da han i 2001 omtalte Omar Bongo fra Gabon som «Bongo fra Kongo».

Uttalelsen kom i TV 2-programmet «I kveld med Per Ståle», noe daværende utenriksminister Jagland høstet mye kritikk for.

Direkte sitert sa han: «Alle i utenriksdepartementet gikk rundt og sa at nå skal du møte Bongo fra Kongo».

Ikke bare har det en stygg rasistisk klang, men det er jo også flaut om det norske utenriksdepartementet ikke kunne forskjellen på Gabon og de to Kongo-landene.

6: Den lyse dressen

Av det mer uskyldige slaget er dressen til Jørgen Kosmo.

På gruppebildet til Nato-toppmøtet i 1994 skiller den norske forsvarsministeren seg greit ut med en lys beige dress.

Det ble lenge omtalt som en garderobeglipp, men Kosmo avviste dette senere.

– Nei, det var ingen tabbe. Hva disse klesekspertene synes, ja, det bryr meg midt oppi akkurat der. Jeg synes det er få som ser verre ut enn dem, sa Kosmo til Dagbladet i 2005.

7: Unna vei, her kommer Trump

USAs president Donald Trump ville veldig gjerne stå ved siden av Jens Stoltenberg på bildene under Nato-toppmøtet i Brussel i 2017.

Det fikk Montenegros statsminister Dusko Markovic erfare, da han ble dyttet bort.

Dette førte til indignerte overskrifter i balkanske aviser, men Markovic selv omtalte det som en harmløs situasjon.

Tilfeldig var det neppe. USAs nylig avgåtte president gjorde seg flere ganger bemerket med sitt kroppsspråk, ikke minst håndtrykkene var ofte en maktdemonstrasjon:

8: Berlusconi lot Merkel vente. Lenge.

En annen som har likt å vise sin makt, finner vi i Italia. Eksemplene med Silvio Berlusconi er rett og slett så mange at vi ikke får plass til alle her.

Da han ble konfrontert av den tyske sosialdemokraten Martin Schulz i Europaparlamentet i 2003, svarte Berlusconi med følgende:

– Herr Schulz, jeg vet at det i Italia for tiden spilles inn en film om nazistiske konsentrasjonsleirer. Jeg ville gjerne ha foreslått Dem for rollen som leder. De ville passet perfekt for rollen.

Han gikk ikke like langt i møtet med Angela Merkel i 2009, men episoden var likevel spesiell da han lot Merkel bli stående på den røde løperen, mens han tok en telefon i stedet for å hilse på henne.

9: Fysikkprisvinner spiste av Silvias suppe

Foto: NTB

Av det mer kuriøse slaget finner vi nobelprisvinneren i fysikk Burton Richter.

På nobelbanketten i 1976 hadde han dronning Silvia til bords.

Det stoppet ikke Richter fra å stikke skjeen i Silvias suppetallerken.

Det ble fanget opp av kamera og er blitt en klassiker fra nobelmiddagene, der kutyme settes høyt.

10: Tabbe førte til Berlinmurens fall

Ikke alle tabber og feil fører til et kjølig forhold. Den utrolige historien om Berlinmurens fall er verdt å fortelle på nytt.

Egentlig var avgjørelsen at alle skulle søke om pass for å kunne krysse grensen, men det hadde visstnok ikke Günter Schabowski fått med seg da han la fram pressemeldingen 9. november 1989.

Da journalisten Peter Brinkmann ropte fra første benk «Er dette vedtaket gyldig umiddelbart?», bekreftet Schabowski dette.

Siden pressekonferansen var direktesendt, begynte ryktene å spre seg om at muren nå var åpen. Dermed ble det skapt historie denne kvelden.

Dette er i hvert fall historien slik Peter Brinkmann har fortalt den til NRK.