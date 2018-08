Lørdag kveld var det feiring av karibisk karneval i Manchester, og mange mennesker var kommet for å være med på festen. Sent på kvelden var det tid for etterfester i Claremont Road.

Midt under feiringen ble det avfyrt skudd, og flere ble skadd. Panikken bredte seg blant dem som har kommet for å feire. Til sammen ble ti mennesker skadd i skyteepisoden.

En mann kritisk skadd

To barn har skuddskader, men er ikke alvorlig skadd, ifølge en uttalelse fra politiet i Manchester. Politiet skriver også at tilstanden til en mann som har skader i beina er stabil, men alvorlig.

– Dette er en grusom handling som kunne fått enda verre konsekvenser for familie og venner som kunne mistet sine kjære, sier politiinspektør Wasim Chaudhry.

Politiet håper de som har mindre alvorlige skader kan forlate sykehuset i løpet av søndagen.

UKLAR ÅRSAK: Politiet ble tilkalt til området klokken 02.30 natt til søndag. De prøver å finne svar på hvordan dette kunne skje midt under karnevalsfeiringen i byen. Foto: Peter Byrne / AP

Belastet område

Moss Side er et område med flere kriminelle gjenger, og bydelen har lenge har hatt problemer narkotika og våpen.

En lokal DJ sier til Sky News at området er belastet og at politiet aldri burde tillatt karnevalsfeiring her.

– Stemningen var god under feiringen, men det er Moss Side, er det ikke? Du vet aldri hva som kan skje her, sier DJ-en.

Politiet sier de jobber med å finne ut eksakt hvor hendelsen fant sted og hvem som er ansvarlig for angrepet.

– Våpen har ikke noe i våre gater å gjøre. Vi vil forsikre folk om at vi skal gjøre alt for å finne ut hvem som gjorde dette, sier politiinspektør Wasim Chaudhry.