Ti forskere til Kina for å finne opphavet til koronaviruset

En av forskerne er danske Thea Fischer. Hun forteller til nyhetsbyrået Reuters at gruppen skal reise på et seks uker langt oppdrag. Reisen inkluderer to uker i karantene ved ankomst Kina.

Motvilje fra Kina

Inntil nå har alle forsøk på å komme inn i Kina for å granske koronautbruddet blitt stanset av kinesiske myndigheter.

Inntil nå har Kinas president Xi Jinping motsatt seg internasjonale granskere til landet. Men etter nyttår reiser ti forskere dit, ifølge WHO har Kina gitt grønt lys til det. Foto: Ju Peng / AP

Forskernes behov for å finne årsaken til koronautbruddet har ført til spenninger, skriver BBC.

Spesielt forholdet mellom Kina og USA har vært anstrengt på grunn av koronautbruddet.

President Donald Trump har flere ganger anklaget kinesiske myndigheter for å bevisst ha forsøkt å skjule virusutbruddet.

USA har også anklaget Verdens helseorganisasjon for å være for ettergivende overfor Kina.

USA og Australia har fått med seg flere land i kravet om en uavhengig gransking av opphavet til viruset i Kina.

– Ikke jakt på syndebukk

Gruppen med internasjonale forskere sier at hovedmålet ikke er å finne en syndebukk. Oppdraget er å finne opphavet til viruset for å forebygge framtidige utbrudd.

– Det er ikke for å legge skylden på et land, sier Fabian Leendertz.

Han er biolog ved det tyske Robert Koch instituttet.

En kvinne viser et skilt med påskriften velkommen til Wuhan. Inntil nå har kinesiske myndigheter nektet internasjonale forskere til byen. Men etter nyttår skjer det. Foto: Hector Retamal / AFP

– Det er for å forsøke å forstå hva som har skjedd og redusere sjansene for at det kan skje igjen, sier den tyske biologen.

Leendertz sier at forskerne ønsker å finne ut når viruset brøt ut og om viruset oppstod i byen Wuhan. Oppdragsgiver er Verdens helseorganisasjon (WHO).

Flaggermus i Wuhan

Oppfatningen har lenge vært at viruset brøt ut da det smittet fra dyr til mennesker på et utendørs marked i Wuhan.

Men det er mulig at viruset ikke oppstod, men ble forsterket på dette markedet, skriver BBC.

Forskning kan tyde på at viruset med potensial til å smitte mennesker kan ha eksistert i flaggermus i mange år.

Keith Hamilton i WHO sier til nyhetsbyrået Associated Press at et virus som ligner på korona har vært oppdaget i såkalte hestesko-flaggermus i Kina.

Han indikerer at viruset var i et dyr før det smittet over til menneske.

– Å forske på virus på et dyr er vanskelig, sier Hamilton.

– Det er som å lete etter en nål i en høystakk, fortsetter han.

Ekspert på sykdom blant dyr i WHO, Peter Ben Embarek, sa i november at de ønsker å intervjue kinesere som arbeider på markedet i Wuhan der viruset var i en tidlig fase. Målet er å få vite hvordan de første som ble syke ble smittet.

– Ingenting tyder på at viruset er menneskeskapt, sa Embarek, ifølge BBC.

Legen som varslet

Den kinesiske legen Li Wenliang har av mange blitt omtalt som en varsler som ikke ble hørt av kinesiske myndigheter. Han skal tidlig i virusutbruddet ha forsøkt å advare om at pasienter smittet hverandre og utviklet en hittil ukjent lungesykdom.

Legen Li Wenlinag forsøkte å varsle om viruset. Han skal ha blitt motarbeidet. Han døde av covid-19 den 7. februar. Foto: Li Wenliang / AFP

Som reaksjon på dette skal han ha blitt innkalt til sikkerhetsmyndighetene.

Han skal ha blitt tvunget til å signere på at han skulle slutte å spre rykter. Hvis ikke ville han bli straffet, viser dokumenter BBC har undersøkt.

New York Times intervjuet også legen før han selv døde av covid-19-sykdom.

– Jeg følte jeg ble galt behandlet, men måtte bare akseptere det, sa han over WeChat til avisa om situasjonen med sikkerhetsmyndighetene.