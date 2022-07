Ti attentater som sjokkerte verden

Abraham Lincoln

USAs tidligere president døde av skuddskader 15. april 1865 i Washington, D.C. Dagen før hadde Lincoln blitt skutt av den kjente skuespilleren og sørstatstilhengeren John W. Booth under en teaterforestilling i Ford's Theatre.

DREPT: President Abraham Lincoln ble drept mens han var på teaterforestilling. Foto: Ap

Bakgrunnen for attentatet var den blodige borgerkrigen mellom sørstatene og nordstatene. Da Lincoln ble valgt til USAs president for det republikanske partiet i 1860, meldte sørstatene seg ut av unionen, og borgerkrigen brøt ut.

Lincoln ble drept få dager etter at borgerkrigen tok slutt.

Lincolns fremste mål var å redde unionen, og så opphevelsen av slaveriet som et viktig ledd i prosessen.

Franz Ferdinand

Den 28. juni 1914 er Østerrike-Ungarns erkehertug Franz Ferdinand på besøk i Sarajevo sammen med ektefellen Sophie von Hohenberg.



Mens ektefellene kjører gjennom byen i en åpen bil, trer den serbiske nasjonalisten Gavrilo Princip fram fra den fremmøtte folkemengden og skyter dem.

KRIG: Erkehertug Franz Ferdinand kort tid før han blir skutt. Drapet på han blir regnet som startskuddet for første verdenskrig. Foto: AFP

Nøyaktig en måned etter «Skuddene i Sarajevo», erklærte Østerrike-Ungarn og Serbia krig. 1. august erklærte Tyskland krig mot Russland. I virkeligheten var det også en krigserklæring mot Frankrike, som var alliert med Russland, skriver NTB.



Og da Tyskland invaderte Belgia som ledd i framstøtet mot Frankrike, erklærte Storbritannia 4. august også krig mot Tyskland. Første verdenskrig var i gang.

I alt 9 millioner ble drept de fire årene krigen varte.

Tsar Nikolaj 2.

Midt på natten 17. juli 1918 ble tsar Nikolaj 2. myrdet sammen med sin kone Aleksandra og sine fem barn og fire tjenere og medhjelpere, i en kjeller i et hus i Jekaterinburg i Ural.

Året før hadde revolusjon butt ut i landet. Det hadde presset Nikolaj til å gi fra seg makten. Dermed tok over 400 år med Romanov-styre slutt.

SLUTT: Tsar Nikolaj 2. var den siste Romanov-en som styrte Russland. Foto: STRINGER / Afp

I november 1917 erobret bolsjevikene, under ledelse av Vladimir Lenin og Lev Trotskij, makten i landet.

Bolsjevikene planla en rettssak mot tsaren, men da fiendtlige styrker i juli 1918 nærmet seg Jekaterinburg, ble de alle henrettet.

Nesten 100 år etter drapene, slo russisk høyesterett fast at familien hadde vært utsatt for en forbrytelse.

NAVN: Gandhi ble betraktet som en Mahatma, som betyr «stor sjel», en hellig mann. Foto: Ap

Mahatma Gandhi

Den indiske politikeren, som egentlig het Mohandas Karamchand Gandhi, ledet nasjonalistbevegelsen mot det britiske styret i India.

Mahatma Gandhi er mest kjent for sin bruk av ikkevoldelige metoder, som bidro til å gjøre India uavhengig fra britene i 1947.

Den 30. januar 1948 ble han myrdet i Delhi av en fanatisk hindunasjonalist. Gandhi var selv hindu, og var midt i en fasteperiode da drapet fant sted.

Gandhi var opptatt av at alle religioner skulle respekteres. Mange hinduer mislikte dette mente at den dominerende religionen burde få en større politisk rolle.

SKUTT: Den amerikanske presidenten John F. Kennedy kort tid før han blir skutt og drept. Foto: Jim Altgens / AP

John F. Kennedy

Nesten 100 år etter at Lincoln ble skutt og drept, møtte en annen amerikansk president samme skjebne.

Den demokratiske presidenten John F. Kennedy ble skutt på åpen gate 22. november 1963. Presidenten var i Dallas i Texas for samle støtte til nominasjonen før presidentvalget i 1964.

TV-bildene av drapet har festet seg hos mange, også blant dem som ikke var født da drapet skjedde.

Lee Harvey Oswald ble arrestert rett etter drapet, men nektet seg skyldig. Rettssaken mot Oswald ble aldri gjennomført, noen måneder etter Kennedy-drapet ble han og skutt og drept.

Che Guevara

Ernesto Guevara de la Serna, bedre kjent som «Che» Guevara, var en marxistisk geriljaleder. Opprinnelig fra Argentina, men med cubansk statsborgerskap.

Han ønsket å gjenskape den cubanske revolusjonen i Bolivia, Sør-Amerikas fattigste land.

I 1967 dro han til Bolivia å organisere en geriljakrig mot regimet. I et snaut år ledet Che en liten gruppe geriljasoldater. De slet med å få støtte blant lokalbefolkningen.

IKONISK: Det berømte bildet av Che Guevara som Alberto Korda tok i 1960.

Den berømte revolusjonslederen ble drept i Bolivias jungel, i oktober 1967. Bolivianske soldater, trent og utstyrt av amerikanske elitesoldater og CIA-agenter sto bak drapet.

Dagen etter hadde soldatene lagt Ches lik utstilt på en vaskekum på Senor de Malta-sykehuset i Vallegrande i den bolivianske jungelen.

Her viste de journalisten at mannen som det daværende militærregimet i Bolivia fryktet mest, virkelig var død.

Martin Luther King Jr.

Borgerrettsforkjemperen Martin Luther King Jr. var en av lederne for den ikkevoldelige kampen for den svarte befolkningens likestilling i det amerikanske samfunnet.

I 1964 fikk han Nobels fredspris for sitt arbeid.

Fire år senere 4. april 1968 ble han skutt på en hotellbalkong i Memphis. Få timer senere døde han på sykehuset, bare 39 år gammel.

NOBEL: Borgerrettsforkjemperen vant Nobels fredspris i 1964. Foto: Henrik Laurvik / NTB

Drapsmannen, James Earl Ray, rømte fra stedet, men ble pågrepet på Heathrow-flyplassen utenfor London to måneder senere.

King bidro til noen av de viktigste endringene i amerikansk lovverk i løpet av etterkrigstiden. Hans bursdag, 15. januar, er en offisiell høytidsdag i USA.

Olof Palme

BLOMSTER: Olof Palme, ble skutt ned og drept på Sveavägen i Stockholm. Bildet viser tydelig åstedet der blomster er lagt i blodpølen på fortauet. Foto: Scanpix Sverige / NTB scanpix

Sveriges statsminister, Olof Palme, var på vei hjem fra kino med sin kone da han ble skutt og drept på åpen gate, midt i Stockholm, 28. februar 1986.

En ukjent gjerningsmann skyter statsministeren i ryggen. Kort tid senere blir Palme erklært død.

Han satt som statsminister for Socialdemokraterna i totalt 13 år, fram til sin død.

Til tross for omfattende etterforskning, vet man fremdeles ikke hvem som drepte statsministeren.

Benazir Bhutto

I romjula i 2007 blir Pakistans tidligere statsminister Benazir Bhutto drept i et selvmordsangrep under et valgmøte.

Bhutto ble i 1988 verdens første kvinnelige statsminister i et muslimsk land. Da var hun 35 år gammel.

FØRST: Benazir Bhutto var den første kvinnelige statsministeren i et muslimsk land. Foto: MIAN KHURSHEED / REUTERS

På den tiden ble hun regnet som en av de mektigste kvinnene i verden. 20 måneder senere ble Bhutto og hennes regjering avsatt av president Ghulam Ishaq Khan, anklaget for korrupsjon og vanstyre. Anklagene om korrupsjon førte til at Bhutto bodde i selvvalgt eksil i Kuwait fra 1999.

I 2007 fikk hun innvilget amnesti mot anklagene, og kom tilbake igjen til landet i oktober. Bare noen måneder senere døde hun i selvmordsangrepet mens hun drev valgkamp for igjen å bli landets statsminister.

SKUTT: Den tidligere marinesoldaten Tetsuya Yamagami (41) har erkjent å ha skutt og drept Shinzo Abe med et hjemmelaget våpen. Yamagami sagt til politiet at han var misfornøyd med Abe og ønsket å drepe ham. Foto: AP

Shinzo Abe

Shinzo Abe var Japans lengstsittende statsminister. Han styrte landet først i ett år fra 2006 til 2007, så fra 2012 til 2020. Den 8. juli 2022 ble han skutt og drept på et valgmøte i Nara utenfor Osaka.

Den tidligere marinesoldaten Tetsuya Yamagami (41) har erkjent å ha skutt og drept ham med et hjemmelaget våpen.

Ifølge den japanske kringkasteren NHK har Yamagami sagt til politiet at han var misfornøyd med Abe og ønsket å drepe ham. I avhør skal Yamagami ha fremstått rolig og likegyldig.

Abe forlot presidentposten for to år siden på grunn av helseproblemer. Han var også leder for regjeringspartiet LDP.

Han var en konservativ politiker som kjempet for å bygge et mer aktivt militære og omgjøre Japans pasifistiske grunnlov.