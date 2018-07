Ti år gammel jente drept i skyting i Toronto

Søndag kveld var det et yrende folkeliv på restauranter og cafeer i en av hovedgatene i Toronto. Plutselig hørtes lyden av skudd som ble fyrt av mot folkemengden.

– Jeg skjønte ikke hva som skjedde, jeg trodde først det var fyrverkeri. Plutselig kom folk løpende mot meg, og da begynte jeg å løpe mot en sidegate, sier John Tulloch.

14 mennesker ble skutt av en mann med håndvåpen i Canadas største by i går kveld. Noen ble skutt på restauranter og kafeer, mens andre oppholdt seg på gaten. Foto: Chris Helgren / Reuters

Jente og ung kvinne drept

Hendelsen skjedde klokken ti på kvelden lokal tid, på en liten plass med fontene der mange lokale pleier å møtes.

– Det er sjokkerende. Dette er et område der folk går hver dag for å handle matvarer, der de spiser middag, kjøper seg is, sitter på torget og nyter sommeren, sier Mary Fragedakis. Hun var i området da skytingen foregikk og er byrådsmedlem i Toronto.

En ti år gammel jente og en atten år gammel kvinne ble skutt og drept, og 12 andre ble skadet i angrepet som skjedde i området Greektown.

Et vitne sier til CBC at hun var på en restaurant i nærheten med familien da hun hørte det hun beskriver som ti til 15 skuddsalver. Hun fikk da beskjed om å løpe bakerst i lokalene.

– Vi hørte folk som skrek på utsiden.

Uidentifisert gjerningsmann

Politiet har ikke identifisert gjerningsmannen. Motivet for skytingen er uklart, ettersom mannen ble funnet død etter en skuddveskling med politiet. Det er usikkert om han ble drept av politiet eller om han tok sitt eget liv.

Politisjef Mark Saunders fortalte pressen at gjerningsmannen var 29 år, men at politiet ikke vil ut med flere opplysninger ennå. Foto: Christopher Katsarov / AP

Ifølge BBC ble en hvit mann med mørk caps, mørke klær og skulderveske filmet mens han dro ut et håndvåpen og skjøt fra et fortau.

Torontos ordfører fordømmer hendelsen og kaller det som skjedde et «foraktelig angrep på uskyldige mennesker som nyter en søndag kveld». Statsminister Justin Trudeau har lagt ut en Twitter-melding der han viser sin støtte til innbyggerne i Toronto.