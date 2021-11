Oppvarming Verden + 1°C CO₂ i atmosfæren Verden + 0,6 % Les mer om klima

Under en demonstrasjon i Glasgow fredag kalte Greta Thunberg klimatoppmøtet COP26 for en fiasko og «fullt av tomt prat».

Under parolen «No more blah, blah blah» beskyldte hun politikerne for forræderi. Hun ville ha «ikke noe mer av hva faen de driver med der inne».

Ifølge Thunberg «later de som om de tar vår fremtid på alvor». Hun sa at endring ikke vil komme fra politikerne, og at klimatoppmøtet ikke vil lede til noe som helst. I stedet skal aktivistene sørge for endring, «enten de liker det eller ei».

Klimaaktivisten Greta Thunberg talte under COP26-toppmøtet i Glasgow. Du trenger javascript for å se video. Klimaaktivisten Greta Thunberg talte under COP26-toppmøtet i Glasgow.

Mener Greta sprer politikerforakt

Ordbruken får Aftenpostens politiske redaktør til å reagere. I en kronikk skriver Kjetil B. Alstadheim at Thunberg dyrker ren politikerforakt:

«Hun risikerer å lede dem inn i noe autoritært, antidemokratisk og direkte farlig. Retorikken hennes er bare et knepp unna oppfordring til noe som ligger bortenfor sivil ulydighet. Og det hun sier, er usant. Det skjer fremskritt, selv om de ikke er store nok.»

Alstadheim frykter den svenske klimaaktivisten bidrar til polarisering og splittelse i en verden der valget for mange står mellom å dekke sine primærbehov nå, eller å redde klimaet en gang i fremtiden.

«Det trengs en Greta Thunberg og aktivister som dytter på utenfra. Det trengs ikke en Greta Thunberg som bare sprer forakt og håpløshet», skriver Alstadheim.

Klimaministeren advarer

–Det er feil at ingenting skjer. Politikk nytter, protesterer klimaminister Espen Barth Eide (Ap).

De nasjonale forpliktelsene som nå er meldt inn har brakt verden på vei mot 1,8 graders global oppvarming, og ikke 2,7, som før klimatoppmøtet i Glasgow.

– Når man sier at politikken ikke har noen mening, at man nesten kunne latt være å møte, da er vi ute på en litt farlig kurs. Jeg mener at det sterke og fornuftige engasjementet for at det skal skje noe må konverteres til politisk handling - ikke til å avvise hele ideen om demokratisk politisk forandring.

Ber Greta bli politiker

Lisa Nåbo er leder for SSU, ungdomspartiet til de svenske sosialdemokratene, som er svenskenes svar på AUF. Fredag kritiserte hun Thunberg for å stille krav uten selv å komme med løsninger.

– Greta, du har sagt at det viktigste unge kan gjøre, er å bli aktivister. Jeg er ikke enig med deg. Ingen løsning på klimakrisen vil være partipolitisk nøytral. Det viktigste du som ung kan gjøre, er å begi deg inn i politikken og sørge for at det fattes riktige beslutninger, sa Nåbo til SVT.

Lisa Nåbo kritiserer Greta Thunberg Du trenger javascript for å se video.

Nåbo mener unge klimaaktivister kunne diktert hva som skal skje i Sverige om de bare hadde engasjert seg i politikken i stedet.

Men her hjemme vil søsterpartiet AUF ikke stemme i med samme kritikk.

Astrid Hoem er leder i AUF. Foto: SANDRA EDITH KALLAND TENUD / AUF

Leder Astrid Hoem mener sosialdemokratenes oppgave er å ta inn over seg sosiale bevegelser og lytte til miljøbevegelsen.

– Jeg har klokkertro på at politikken skal klare det, men det krever både utålmodige aktivister og politikere, sier Hoem.

Satte kaffen i halsen

Leder i Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr Woie, sier til NRK at hun satte kaffen litt i halsen da hun hørte Greta tale utenfor COP26.

– Det er absolutt en ny tone å snakke ned troen på at det er mulig å overbevise politikerne til klimahandling.

Det finnes ikke noe alternativ til politiske løsninger. Det er bare motparten vår som tjener på økt polarisering og at klimaaktivister oppfattes som ekstreme, mener Woie. Samtidig, jo mer hun tenker på det, jo mer forståelig synes hun Gretas utspill er.

– Både frustrasjonen som leder til det. Men også at det kan være en taktikk, litt som et mistillitsforslag. Politikerne må kanskje føle sterkere at noe står på spill.

Therese Hugstmyr Woie er leder i Natur og Ungdom. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Politikken helliger ingen

Truls Gulowsen i Naturvernforbundet gir Alstadheim delvis rett: Det skjer ikke ingenting. Og selv om vi er sinte, er det fortsatt politikken som må gi løsningene, skriver han på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Samtidig er han uenig med det svenske ungdomspartiet SSU og Lisa Nåbo.

– Aktivisme er en viktig del av politiske prosesser. Og altfor mange i ungdomspartiene har blitt slukt av partiapparatet, når det viktigste blir å vinne valg og ikke lenger å endre verden.

Greta Thunberg avlyser en tale i Glasgow - mens titusener av demonstranter marsjerer mot klimaendringer over hele Storbritannia, skriver Sky News.

Thunberg skulle etter planen tale på den sjette dagen av FNs klimatoppmøte.

Det er ikke klart hva som er bakgrunnen for avlysningen.