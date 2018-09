Theresa May: – Forhandlingene med EU er havnet i en blindgate

Det var en hardt presset Theresa May som holdt en tv-tale til det britiske folk i statsministerboligen Downing Street nummer 10. fredag ettermiddag.

Hun er tydelig skuffet over at EU avviste hennes plan for britisk utmelding fra unionen under toppmøtet i alpebyen Salzburg i går.

Theresa May sa i en tv-tale fredag ettermiddag at EU ikke behandler henne og britene med respekt. Hun mener forhandlingene har havnet i en blindgate. Foto: Jack Taylor / AFP

– Det er uakseptabelt å avvise den andre partens plan uten en detaljert forklaring og en alternativ plan, sa May.

– Nå må vi få vite fra EUs side hva deres alternativ er så vi kan diskutere med EU videre.

Ifølge The Guardian krever den britiske statsministeren å bli behandlet med respekt fra EUs side.

«EU har satt håndbrekket på»

Den britiske regjeringen anklager EUs ledere for å ha «satt på håndbrekket» i forhandlingene om Storbritannias utmeldelse fra EU, brexit.

En rekke regjeringsmedlemmer skal være provosert etter at toppmøtet i Salzburg ble avsluttet i går.

Det vekker sterkest reaksjoner knyttet til uttalelser fra EU-president Donald Tusk og Frankrikes president Emmanuel Macron.

Tusk skal ha sagt at Mays plan «ikke vil fungere» og Macron skal ha karakterisert pro-brexit politikere for «løgnere», skriver blant andre nyhetsbyrået Associated Press.

«May ble ydmyket av EU»

Britiske aviser stempler EU-toppmøtet i Salzburg som en katastrofe.

Storbritannias statsminister Theresa May ble «ydmyket» på det uformelle EU-toppmøtet. Det er konklusjonen på forsidene til både The Guardian og The Times.

Ifølge Daily Mirror ble May «knust» på toppmøtet. «Din brexit er ødelagt», skriver avisa, som samtidig konkluderer med at faren nå er større enn noensinne for at Storbritannia krasjer ut av EU uten å ha noen avtale på plass.

Avisa «i» betegner toppmøtet som en «katastrofe» og at May ble utsatt for et «bakholdsangrep».

The Sun retter på sin side skytset mot Frankrikes president Emmanuel Macron og EUs president Donald Tusk, som avbildes som gangstere under tittelen «EUs skitne rotter».

Stemningen snudde

Europeiske ledere slo til å begynne med an en nokså forsonende tone på toppmøtet skriver NTB.

Flere av dem understreket at begge parter – også EU – må vise kompromissvilje hvis de vanskelige brexitforhandlingene skal komme i mål.

Men da møtet ble avsluttet, hadde stemningen snudd.

På pressekonferansene etterpå ble Mays brexitplan avvist som «uakseptabel».

Det var spesielt Mays forslag til ramme for en framtidig handelsavtale som fikk gjennomgå. Ifølge Tusk vil forslaget simpelthen ikke fungere.