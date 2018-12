Theresa May utsetter avstemning om brexit

Storbritannia er inne i en alvorlig politisk krise.

Dersom det stemmer at May vil utsette avstemningen i morgen, så betyr det at hun gir etter for et sterkt press fra egne partifeller og ministre om at regjeringens og statsministerens posisjon vil kollapse som en følge av et katastrofalt nederlag i avstemningen.

Ifølge Sky News ville hennes avtale ha ført til at hun hadde tapt avstemningen med minst 200 stemmer.

Dette betyr også at Storbritannia er nærmere å krasje ut av EU uten en avtale 29. mars neste år. Sentralbanken har advart om at det vil føre til et fall i bruttonasjonalproduktet med åtte prosent, et 30 prosent fall i boligprisene, økt arbeidsledighet og fall i pundet.

Det har vært spekulert i flere dager over om avstemningen skulle utsettes. Flere medier melder nå at det vil skje.

Hva skjer videre?

Trolig vil May forsøke å få til et møte mellom EU-lederne Donald Tusk, Jean Claude Juncker og Irlands statsminister Leo Varadkar. Målet er å få EU til å komme britene i møte om den omstridte garantiordningen for grensen på den irske øya.

Men EU har sagt at avtalen ikke lar seg reforhandle, så dette kan bli vanskelig for May.

Ny folkeavstemning

Det koker i britisk politikk nå. Utfallet av brexit-kaoset kan bli et mistillitsforslag mot May, det kan bli nyvalg og det kan også bli ny folkeavstemning. Det er også stadig flere prominente politikere som tar til orde for en norsk løsning pluss, som innebærer medlemskap i det indre marked, samt medlemskap i tollunionen. Dette vil løse problemet med irske-grensen, men vil være problematisk fordi Storbritannia da vil måtte godta fru flyt av arbeidskraft.

Det eneste som er sikkert, er at alt er usikkert akkurat nå..