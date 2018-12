Theresa May utset avstemminga om brexit

Fleire britiske medium varsla måndag at May har innsett at ho kjem til å lide eit nederlag i avstemminga, som etter planen skulle haldast tysdag.

– Eg har lytta nøye til kva som har blitt sagt her i dette kammeret, sa May til representantane i Underhuset måndag, og vart møtt med høg latter frå forsamlinga.

May seier at sjølv om det er stor semje rundt mykje i avtala, skapar grensa mellom Irland og Nord-Irland stor uro.

Den irske «Back Stop», eller den nord-irske naudløysinga, er ein garanti for at det ikkje skal oppstå noko hard grense mellom nord og sør på øya.

Ingen fleirtal

– Dersom avstemminga vart halden i morgon hadde avtala blitt nedstemd med «god margin», sa May, som har valt å utsetje avstemminga på ubestemt tid.

Det konservative partiet til May har ikkje fleirtal i Underhuset, og må støtte seg på dei ti representantane frå Det demokratiske unionistpartiet i Nord-Irland.

Der har svaret frå leiar Arlene Foster vore krystallklart. Dei kjem til å røyste mot avtala som ligg no på bordet.

Det er også usemje internt i det konservative partiet. Over hundre av partifellane til May har gjort det klart at dei kjem til å røyste nei. Dermed er May langt unna dei fleirtalet ho treng for å få avtala godkjend i parlamentet.

Ber om endringar

Like før May talte i parlamentet skreiv Foster på Twitter at ho var skuffa over at det hadde teke May så lang tid å lytte, og at det er behov for ei betre avtale.

Opposisjonsleiar Jeremy Corbyn kom også med krass kritikk, og kalla det heile for ein ekstremt alvorleg situasjon.

– Det er ingen vits i at statsministeren kjem tilbake med den same avtala som ikkje har støtte i Underhuset, sa Corbyn.

Han sa også at dersom May ikkje får til endringar i avtala, så må ho gi rom til dei som kan.

Vil diskutere med EU

– Dette er den rette avtala for Storbritannia. Eg er fast bestemt på å gjere alt eg kan for sikre at underhuset får dei forsikringane dei treng for å få avtala i hamn, sa May.

Ho sa også at ho kjem til å diskutere brexit-avtala med leiarane i EU. Etter planen skal ho reise til Brussel på torsdag for å delta på EUs toppmøte. Der er det venta at ho kjem til å ta opp avtala med stats- og regjeringssjefane frå dei andre medlemslanda.

EU-kommisjonen har allereie sagt at noko reforhandling av avtala ikkje kjem på tale. Ifølgje president for EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker, er denne avtala den «einaste moglege».