Theresa May ber om nyvalg 8. juni på grunn av brexit-bråk

Den britiske statsministeren Theresa May utlyser nyvalg 8. juni. Den kom fram i en hasteinnkalt pressekonferanse i statsministerboligen klokka 12.15, norsk tid.

May innleder med å snakke om brexit og at det ikke er mulig å snu prosessen, og følger opp med den politiske bråket i kjølvannet av saken.

– I morgen ber jeg parlamentet om å stemme for nyvalg 8. juni, Det er den eneste måten å garantere stabilitet i årene som kommer, sier hun.

Theresa May beskylder politiske motstandere for å spillet et politisk spill som ødelegger for landets brexitforhandlinger.

– Det var motvillig, men med sterk overbevisning, for å få oss gjennom brexit og videre inn i framtida, sier hun.

NRKs London-korrespondent Espen Aas sier nyvalget vil sette sterkt press på May.

Labour støtter nyvalg

Det kreves to tredjedels flertall i parlamentet for å utlyse nyvalg, og May ber om at opposisjonen stemmer for.

– Vi trenger et valg, og vi trenger det nå, sier May.

Labour-leder Jeremy Corbyn bekrefter at de vil støtte et nyvalg.

– Jeg støtter statsministerens avgjørelse til å gi det britiske folket en mulighet til å stemme for noen som setter majoritetens ønske først, sier han ifølge Sky News.

Tim Farron, leder for Liberaldemokratene, ønsker også et nyvalg velkommen.

– Dette blir din sjanse til å forandre retningen på landet, skriver han på Twitter.

Medleder av Green Party, Caroline Lucas, er allerede i gang med valgkampen.

– Vi skal stå for en økonomi som funker for alle, ikke bare de privilegerte få. Vi vil stå opp mot hatet og splittelsen i samfunnet, og gi folk en sjanse til å stemme for et bedre Storbritannia, sier hun ifølge Sky News.

– Brexit går som planlagt

Nyvalget vil ikke påvirke tidsskjemaet for brexit, sier en talsmann for Theresa May i 13.30-tida. Vedkommende sier også at statsministeren pratet med dronning Elizabeth om saken i går.

May overtok som statsminister etter David Cameron i juli i fjor da han trakk seg etter å ha tapt folkeavstemningen om brexit.