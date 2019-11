Ifølgje The Times' framside laurdag er gjerningsmannen tidlegare dømt for «islamistiske terrorrelaterte forhold». Han skal ha vorte lauslate frå fengsel for eitt år sidan, og han brukte framleis fotlenke.

Han skal ifølgje avisa òg ha gjesta ein konferanse på Cambridge University i London om rehabilitering etter fengselsopphald.

Mann og kvinne drepne

Britisk politi bekrefter no at dei to som vart drepne i terroråtaket på London Bridge, var ein mann og ei kvinne.

Tre andre, ein mann og to kvinner, vart skadde og får behandling på sjukehus.

Tilstanden til éin av dei skadde er kritisk, men stabil, medan ein annan person er stabil. Det tredje offeret har mindre alvorlege skadar, opplyste leiar Simon Stevens i det offentlege helsevesenet NHS i Storbritannia fredag kveld.

Britiske tabloidar hyllar dei sivile heltane som avvæpna gjerningsmannen på brua før politiet kom til. Foto: Skjermdump, NRK

Gjerningsmannen vart skoten og drepen av politiet. Han var iført ein falsk bombevest og hadde to knivar teipa til hendene. Ifølgje The Times vart det òg funne ein pistol i veska til mannen.

Identiteten til mannen er førebels ikkje kjent. Omstenda er uklare, men politiet søker ikkje etter fleire gjerningspersonar.

Hendinga vert etterforska som terror.