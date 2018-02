The Guardian: Sverige ville trekke utleveringsbegjæring på Assange i 2013

The Guardian skriver at de har fått tilgang på det som skal være en konfidensiell e-postutveksling mellom svensk og britisk påtalemyndighet der Julian Assange er tema.

I utvekslingen kommer det ifølge avisa fram at Sverige allerede i 2013 ønsket å trekke utleveringsbegjæringen, men britiske myndigheter skal ha overtalt dem om å la vær.

Noe av informasjonen ble kjent etter at den italienske journalisten Stefania Maurizi søkte innsyn i saken i fjor.

Trakk arrestordre

Julian Assange under en pressekonferanse på Ecuadors ambassade i London i 2017. Foto: Espen Aas / NRK

Assange ble anklaget for seksuelle overgrep mot to kvinner i Sverige i 2010. Han har avvist anklagene. Samme år reiste han til Storbritannia, og svenske myndigheter krevde da å få WikiLeaks-grunnleggeren utlevert.

Assange ble avhørt av britisk politi, før han ble satt i husarrest fram til han sommeren 2012 søkte tilflukt på Ecuadors ambassade i London.

Sverige trakk den internasjonale arrestordren mot Assange i mai i fjor.

WikiLeaks-grunnleggeren risikerer likevel å bli pågrepet av britisk politi, ettersom han unnlot å møte i retten og brøt kausjonsbetingelsene sine i 2012.

Tid og kostnader

Advokaten som håndterte saken for påtalemyndigheten i England og Wales (CPS), skal ha kommentert på en artikkel der det ble hevdet at Sverige ville avslutte saken i august 2012.

– Ikke våg å få kalde føtter, skal advokaten ha skrevet.

Etter hvert som saken trakk ut, sendte påtaleansvarlig Marianne Ny i Sverige en e-post til CPS 18. oktober 2013. Der skal hun ha skrevet at hun hadde få andre valg, og hun trakk blant annet fram både tidsperspektiv og kostnader.

Hele utvekslingen er ikke bevart, men The Guardian har fått tilgang på flere eposter mellom de to landenes påtalemyndighet i tiden etter. CPS-advokaten skriver i en av dem at vedkommende ikke «anser kostnadene som relevante i denne saken», ifølge avisa.

– Ikke tilgang

I en skriftlig kommentar til SVT skriver Marianne Ny at hun ikke har tilgang på den aktuelle e-postutvekslingen, og at hun dermed ikke kan kommentere saken «ut over helt generelt».

Ny skriver at vurdering av proporsjonaliteten i beslutninger om tvangstiltak er noe som gjøres i alle tilfeller.

– I dette inngår også at man i noen tilfeller overveier kostnadene, som i den aktuelle saken ikke var helt ubetydelige for Storbritannias del. Meningen til britisk påtalemyndighet i saken var dermed av interesse i håndteringen av saken, skriver Ny.

Den britiske påtalemyndigheten har så langt ikke kommentert opplysningene.

Statsborgerskap

I januar i år ble det kjent at Ecuador har innvilget statsborgerskap til WikiLeaks-grunnleggeren.

Arrestordren mot Assange som stammer fra da han brøt kausjonsbetingelsene i Storbritannia, er nå til behandling. En britisk domstol opprettholdt 6. februar ordren, men en ny kjennelse i saken er ventet 13. februar, ifølge AFP.