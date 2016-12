The Guardian: – Myndigheter spionerte på egne borgere

Den britiske avisen The Guardian avslører at minst 186 av Storbritannias kommuner og fylker har brukt detektiver, kamera og lydopptak i overvåkingen av folk som gjør helt dagligdagse ting.

Avisen avdekker at lokale myndigheter har brukt en lov som i utgangspunktet skulle avdekke alvorlig kriminalitet, til å komme til bunns i hvem som har matet duer, og overvåke hunder som gjør.

– Ikke en hverdagsaffære

Nasjonal sikkerhet er et hyppig nevnt stikkord for når man skal kunne benytte seg av RIPA-loven (The regulation of Investigatory Powers Act 2000).

Liberaldemokratenes Brian Paddick mener det er absurd at et en lov som skulle forhindre terror brukes til overvåking av hverdagslige situasjoner og småkriminalitet. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

RIPA ble innført for at myndighetene skulle kunne håndtere utfordringer som kom i kjølvannet av internett og kryptering, og gir blant annet adgang til enkeltpersoners elektroniske kommunikasjon.

Det var likevel meningen at den skulle bli brukt når det er nødvendig, og ikke i utide.

– Spionering på folk flest burde være en siste mulighet, og ikke en hverdagsaffære, sier Liberaldemokratenes Brian Paddick til The Guardian.

Han mener det er absurd at lokale myndigheter bruker et redskap, som i utgangspunktet var ment for å bekjempe terrorisme, til slike uvesentligheter som at en hund gjør, eller salg av teaterbilletter.

Overvåket 55.000 dager

Den britiske avisen at det i løpet av fem år er innvilget rett til å overvåke landets innbyggere hele 55.000 dager.

Mens lokale myndigheter ett sted fikk adgang til å overvåke salg av farlige leker ble folk som skrudde tilbake kilometertelleren på biler overvåket et annet sted. Et tredje sted ble loven brukt til å overvåke en persons hage etter at naboene klaget på opphopning av avfall.

Journalistene fant også ut at loven ble brukt til å granske personer som mottok dagpenger, og til å sjekke om folk som hevdet å være enslige foreldre faktisk var det.

I et annet tilfelle ble overvåkingskamera brukt for å holde oppsikt med personer som skapte ergrelse ved å feste i en offentlig park, brukte høy musikk, knuste vinduer og kjørte i sirkler med motorsykler.

– Vanskelig uten bevis

Lincolnshire søkte oftest om å få bruke RIPA, og gjorde det i 4000 dager. Hensikten var hovedsakelig å stanse sigarett- og alkoholsalg til mindreårige tenåringer.

– Uten bevis er det ufattelig vanskelig å få dømt forbrytere og å få disse produktene bort fra gata, sier Mark Keal, som jobber for de lokale myndighetene.

En talsperson sier at loven er blitt endret og at RIPA nå kun kan brukes dersom man mistenker kriminelle handlinger.

Samtidig sier Paddick at selv om lovens nye form gjør det vanskeligere for lokale myndigheter å få tilgang til folks kommunikasjon, vil den samtidig gi en lang rekke myndigheter stor overvåkingsmakt.