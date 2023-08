Thaksin ble avsatt i et kupp, og i 2008 ble han dømt til fengsel in absentia for å ha misbrukt makten sin. De siste 17 årene har han levd i selvpålagt eksil.

– Velkommen tilbake til Thailand, Pappa. Min far er nå trygt tilbake og vil gå i gang med den juridiske prosessen, skriver Thaksins datter Paetongtarn på Instagram sammen med et bilde av faren og barna i VIP-terminalen på flyplassen.

Ville være med barnebarna

I hjemlandet må den 74 år gamle milliardæren belage seg på å bli stilt for retten samtidig som et parti som tidligere var forbundet med ham, begynner jobben med å danne ny regjering.

Han er dømt til 10 års fengsel, men siden hans gamle parti ligger an til å ta over makten spekulerer enkelte på om han har gjort en avtale som gjør at han slipper unna med en mildere straff.

Ifølge en uttalelse fra Høyesterett må Thaksin sone åtte år av dommen.

Paetongtarn Shinawatra har delt et bilde av faren sammen med barnebarna på Instagram. Foto: Paetongtarn Shinawatra/Instagram

Thaksin har sagt at ønsket om å få møte barnebarna gjør at han er villig til å returnere til hjemlandet og svare for anklagene mot ham. Han hevder dog at de er politisk motivert.

– Jeg vil be om tillatelse til å leve på thailandsk jord og dele luften med mine thailandske søstre og brødre, skrev Thaksin på X/Twitter mandag.

Mildere straff?

I et intervju med BBC har han sagt at datoen for hjemreisen ble bestemt for det var klart at nasjonalforsamlingen samme dag skal stemme over hvorvidt kandidaten fra partiet Pheu Thai blir landets neste statsminister.

Det var på forhånd ventet at Thaksin ville bli pågrepet så fort han landet. Da han kom ut av flyet i Bangkok, bukket han foran et portrett av den thailandske kongen. Deretter ble eksstatsministeren ført bort av flere tjenestemenn for å bli forelagt anklagene han står overfor.

Thaksins tilhengere, kjent som rødskjortene, stod langs veien mens den tidligere statsministeren ble kjørt til retten.