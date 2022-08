Tester ut ny flåttvaksine på mennesker

Borreliose er den vanligste sykdommen flått kan bære med seg. Den skyldes borreliosebakterier, og i Europa kjenner man til minst fem undertyper som kan gi sykdom hos mennesker.

Det vanligste og kanskje eneste symptomet på borreliose er et rødlig utslett, erytema migrans, som vokser ut over flåttbittet. Utslettet kan oppstå 3-30 dager etter et flåttbitt. Minst 7000 nordmenn får Erytema migrans hvert år. Dette er en mild lokal infeksjon som noen ganger former en rødlig ring. Infeksjonen sitter i huden, og anbefalt behandling er penicillin. Erytema migrans utgjør mer enn 90 prosent av alle borreliosetilfellene.

Mellom fem og ti prosent av de som får borreliose får en mer alvorlig infeksjon. Symptomene på dette oppstår typisk akutt, en til to måneder etter flåttbittet. Den vanligste er nevroborreliose som er en borreliainfeksjon i nervesystemet. Noen får et rødlig utslett først, men mange husker verken flåttbitt eller utslett. Typiske symptomer er nervesmerter og følelsesendringer i huden i de smertefulle områdene. Noen får også lammelser og vansker med kraft og koordinasjon. Halvsidig ansiktslammelse på grunn av betennelse i ansiktsnerven er vanligst, spesielt hos barn. Nevroborreliose kan også gi betennelse i hjernehinnene med symptomer som hodepine, lysskyhet, nakkestivhet, slapphet og tretthetsfølelse. Borreliabakterien kan også gi betennelse i andre organer som ledd (borrelia artritt) og hjerte (borrelia karditt). Behandling er antibiotika.

Skogflåttencefalitt (TBE/tick-borne encephalitis) skyldes et virus. Det er stor variasjon i sykdomsbildet. Noen får ingen symptomer, mens andre blir svært syke. De kan få sterk hodepine, feber, sløvhet, forvirring, kvalme, oppkast, nakkestivhet, muskelsmerter og lammelser. Det finnes ingen behandling for denne sykdommen, men en forebyggende vaksine. FHI anbefaler at barn og voksne som oppholder seg mye ute i naturen i de største risikoområdene (Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold) og som ofte blir bitt av flått bør vurdere TBE-vaksinen. I 2020 ble det meldt 41 tilfeller av TBE.

Anaplasmose skyldes en bakterie. Den blir også kalt sjodogg har vært en kjent dyresykdom i Norge i flere hundre år og kan gi sykdom hos andre arter som storfe, geit, hest, hund og katt. Behandling er antibiotika.

Babesiose forårsakes av en parasitt. Den er mer vanlig hos storfe enn hos mennesker. Behandling er antibiotika eller midler mot malaria.

Neoerlichiose skyldes en bakterie. Det første tilfellet av sykdommen ble oppdaget i Norge først i 2016. Behandling er antibiotika.

Risikoen for å bli syk etter flåttbitt er lav, omtrent to prosent.

Kilde: Flåttsenteret