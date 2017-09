Tester overvåkningsvester på herrerløse hunder

Skaperne vil at kamera-vestene skal bidra til at hundene kan varsle om og filme potensielle farer. Det er thailandske Cheil som har utviklet vestene. De håper også vestene kan være med på å endre folks syn på at gatehundene er en plage:

– Vi ville lage et verktøy som viser fordelene med disse hundene og som kan gjøre at folk føler at hjemløse hunder kan bli nattvoktere, så ideen kommer fra tanken på å gjøre dem til vakthunder, sier Pakornkrit Khantaprap i Cheil til Reuters.

Vandrende overvåkningskameraer

Et skjult kamera som er festet foran på vesten aktiveres når sensorer registrerer aggressiv bjeffing. Tanken bak er at hundene skal filme potensielle farer. Kameraet sender direktebilder av hva hunden reagerer på til en mottakssentral.

KAMERA: Et kamera foran på vesten filmer når hunden reagerer aggressivt på noe. Foto: CHEIL (Thailand) LTD

Prosjektet startet i mars 2017, og selskapet driver fortsatt med omfattende testing før vestene skal settes i bruk for fullt.



Det er hunder fra den frivillige organisasjonen Soi Dog Foundation som nå tester vestene.



– Det er ennå for tidlig å si akkurat hvor praktiske vestene er og om de faktisk kommer til å virke. Så det kommer til å bli prøving og feiling, sier direktør i Soi Dog Foundation, Martin Turner.

En halv million gatehunder i Bangkok

Det er mange gatehunder i Thailand. I Bangkok alene er det omtrent 640 000 gatehunder, ifølge tall fra thailandske Soi Dog Foundation. Organisasjonen jobber blant annet med å sterilisere hjemløse hunder og katter.

Hundekjøtt er vanlig å spise i flere asiatiske land, og ifølge den frivillige organisasjonen Humane Society International blir hvert år titusener av gatehunder i Thailand slaktet på brutalt vis og spist. I april i år gjorde Taiwan the ulovlig å spise og selge hundekjøtt.