Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Et lite knappenålsstikk i fingeren og blodet pipler forsiktig ut og suges opp i et glassrør. Så var det gjort, immunitetstesten til 170 britiske pund.

På et testsenter i London er det kø av folk som mistenker at de har vært syke, men ikke så syke at de havnet på sykehus og ble testet der.

– Jeg har aldri opplevd lignende smerte. Jeg hadde så vondt i magen at jeg ville skrike høyt, sier Ondred, som ikke vil ha sitt fulle navn på trykk.

Fordi hun er i risikogruppen for koronaviruset har hun knapt vært ute av døra på nesten tre måneder. Men nå vil hun stille nysgjerrigheten og gå ut for å teste seg. Det er hun ikke alene om.

Bare de sykeste får test

Det er kø her ved det ærverdige gamle forsamlingslokalet på vestkanten i London, som er gjort om til testsenter.

Bare de aller sykeste blir koronatestet i Storbritannia, og de som kommer hit betaler av egen lomme.

David Creasy vil teste seg for å kunne føle seg sikre på at de igjen kan ha kontakt med sårbare familiemedlemmer. Foto: Johan E. Bull / NRK

– Fastlegen min sa at jeg trolig hadde korona, og jeg vil gjerne vite om det var det, eller ikke, sier David Creasy til NRK.

Flere kommer hit for å kunne føle seg sikre på at de igjen kan ha kontakt med sårbare familiemedlemmer.

– Det har vært tungt i denne tiden ikke å kunne ha kontakt med min gamle mor, sier en av dem som står i kø for å teste seg, og som vil være anonym.

Venter på godkjenning

Blodprøven blir analysert i en maskin som er utviklet i Sør-Korea. Den gir svar på om du har noen form for infeksjon og om du har utviklet antistoffer mot koronaviruset, som har ført til 31.241 dødsfall i Storbritannia, flest av alle land i Europa.

– Teknologien er nyutviklet siden koronaviruset er nytt, men vår maskin er 98 prosent sikker, sier medeier av testsenteret Lucas Foertsch i X Medical Ltd.

Det er viktig at så mange som mulig i befolkningen tester seg, sier Lucas Foertsch i X Medical Ltd. Foto: Johan E. Bull / NRK

Britiske helsemyndigheter har både deres, og flere andre selskapers immunitetstester under vurdering. Roche – et stort, sveitsisk farmasøytisk selskap – får trolig godkjent sin om et par uker.

Foertsch sier de likevel har startet opp uten godkjenning. Hver torsdag tester de helsearbeidere gratis.

– Vår teknologi er lik Roches, og vi mener det er viktig å komme i gang med testing av befolkningen i så stort monn som mulig, sier han.

Usikre resultater

Selv om man har hatt covid-19 er det ikke sikkert at testresultatet vil vise det. Folks immunsystem kan reagere ulikt på sykdommen. Noen opparbeider seg antistoffer, men det kan avta i kroppen etter en tid, forteller Foertsch.

– Studier av sykdommen verden over viser ulike resultater. Om du kan få sykdommen på nytt eller ikke, er usikkert, sier han.

Etter noen timer får folk svar fra laboratoriet om de er immune eller ikke, men ingen tester er 100 prosent pålitelige. Foto: Johan E. Bull / NRK

Massetesting, smittesporing og flokkimmunitet er viktige elementer for å finne en vei ut av krisen for Storbritannia, som i praksis har stengt ned hele samfunnet på grunn av smittefaren.

– Oi, oi!

Koronaviruset tar dobbelt så mange liv i Storbritannia som i USA per 100.000 innbyggere.

Etter noen timer får folk svar fra laboratoriet om de er immune eller ikke. NRK er til stede da Ondred får svar.

– Oi, oi! Så jeg hadr hatt viruset!, utbryter hun.

Ondred har vært i isolasjon i sitt hjem i London i tre måneder på grunn av smittefaren. Foto: Johan E. Bull / NRK

Men for henne og hundretusener av andre i den sårbare gruppen, er det ikke fred å få før det er utviklet en vaksine.

– Viruset er her. Det eneste jeg kan gjøre, er å prøve å beskytte meg så godt jeg kan, sier Ondred til NRK.