Tesla: – Helt selvkjørende biler vil være på veien neste år

Tesla og Elon Musk holdt natt til tirsdag en orientering om veien videre for selskapet. Musk, som er kjent for å komme med meget dristige spådommer om framtiden, slo på stortromma.

– Det er i grunnen helt sinnssvakt av en forbruker å kjøpe noe annet enn en tesla, sa Musk.

INGEN HENDER: Stillbilde fra en video Tesla har lagt ut. Den viser en biltur i et komplisert miljø. Føreren rører ikke på rattet. Tesla skriver at det bare er juridiske grunner til at det må sitte en person i førersetet. Foto: Tesla

Grunnen til den sterke uttalelsen, mener Musk, er at bilene fra hans selskap er de eneste som på kort tid kan få til fullstendig autonomi. Altså biler som kan kjøre uten at et menneske følger med på hva som skjer.

Tesla melder at alle nye biler fra selskapet allerede har utstyret som er nødvendig for selvkjøring, og at de vil få nye dataprogrammer automatisk etter som de blir utviklet.

Mener Tesla leder klart

– Vi har et gigantisk konkurransefortrinn. I løpet av dette kvartalet vil vi ha 500.000 biler på veien som fanger opp data fra den virkelige verden, sa Musk.

Bilene fra tesla har åtte kameraer, ultrasoniske sensorer og radar som sammen gir et bilde av trafikken og omgivelsene. Ved å sanke opp alt bilene registrerer og gjør, kan selskapet bygge et dataprogram som gjør selvkjøring mulig.

VIL VÆRE EN ROBOT: Modell Y fra Tesla skal etter planen komme neste år. Selskapet mener den vil være i stand til å kjøre selv, dersom programvaren kommer på plass. Foto: Tesla

– Dette vil være et neuralt nettverk som fungerer som bilens digitale bevissthet, sa Musk.

Teslasjefen sier at selskapet vil rulle ut en tjeneste som gjør det mulig for bileierne å la deres kjøretøyer fungere som robot-drosjer når de selv ikke har behov for dem. Leasede teslar som selskapet får tilbake vil også bli satt i drift som selvkjørende drosjer.

Denne tjenesten vil konkurrere mot operatører som Über og Lyft.

BILEN SER PÅ MANGE MÅTER: Tesla bruker tre forskjellige sensorer, men ikke laser slik mange andre benytter. Musk mener laser er et blindspor. Foto: Tesla

Meget skeptisk

Elon Musk har i løpet av de siste femten årene vist at han til slutt leverer det han lover. Utfordringen er at det vanligvis tar lengre tid. Dette har gitt opphavet til uttrykket «Elon-tid».

Denne gangen, dersom det Musk sier er riktig, har han holdt sin egen tidsfrist. I 2015 sa han at selskapet innen fem år ville ha helt selvkjørende biler. Han møter likevel bred motstand nå.

KAN BLI SLIK: Et eksempel på en bil som ikke skal kjøres av mennesker. Elon Musk sier Tesla vil begynne å levere biler uten ratt og bremsepedaler innen tre år. Foto: YF Auto Interiors

– På dette tidspunktet er det ikke sannsynlig at biler vil være i stand til å gjøre noe så komplisert som å kjøre selv, sier forskningsdirektør i analysebyrået Gartner, Mike Ramsey, til New York Times.

Professor i datakunnskap Raj Rajkumar ved Carnegie Mellon University tar hardere i når han snakker med AP:

– Dette høres ut som han forsøker å selge folk et luftslott. Jeg tror Musk lover mer enn han kan levere, noe som er typisk.

De vanskelige punktene

Journalisten Tom Krisher i nyhetsbyrået AP følger utviklingen av selvkjørende biler tett. Han skriver at optimistene innen markedet tror at robotbilene vil være klar om ti år. Pessimistene mener vi er flere tiår unna.

TYPISK NORSK: Selvkjørende biler vil ha problemer med å navigere trygt under slike forhold. En løsning er at selve veibanen og alle som beveger seg i trafikken aktivt sender ut informasjon, men dette er langt fram i tid og krever store investeringer. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Krisher lister opp fem punkter som gjør slike biler vanskelige å få til: