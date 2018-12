Tesla-sjefen er lei trafikkproblemer. Han mener denne tunnelen kan være løsningen

Fra Tesla på veiene og SpaceX i verdensrommet går Elon Musk nå under jorda.

I tunnelen, akkurat vid nok for én personbil, er en Tesla X plassert med klemmer rundt framhjulene for å holde den i sporene som den kan bevege seg i opp til 240 kilometer i timen på. I taket lyser grønne, fluorescerende lys.

Klemmer er festet rundt framhjulene for å holde bilen i sporene. Foto: Robyn Beck / AP

Dette, mener Musk, er fremtidens transportsystem.

En motorvei under jorda

Foran hundrevis av tilskuere avduket han sin 1,6 kilometer lange testtunnel, noe endret fra de opprinnelige planene som lignet mer på et kollektivtransportsystem.

De tidligere planene innebar å transportere opp til 16 mennesker om gangen i vogner som skulle føres gjennom lignende tunneler.

Nå er vognene byttet ut med personbiler.

– Vi mener dette er en ekte løsning på jordas trafikkproblemer. Det er som en underjordisk motorvei, sier Musk ifølge The New York Times.

Tesla-sjef Elon Musk presenterer testversjonen av sitt nye transportprosjekt. Foto: Robyn Beck/Pool / Reuters

Kan bli for dyrt

Det har tatt ett år og ti millioner dollar å bygge testtunnelen, men om systemet vil bli til virkelighet for storbyer verden over er ennå usikkert.

The New York Times skriver at å lage slike tunneler andre steder i verden kan koste opp mot én milliard dollar eller mer per halvannen kilometer. Prisen må reduseres for å gjøre systemet realistisk i større skala, har Musk sagt.

James E. Moore, som leder programmet for samferdselsteknikk ved Universitetet i Sør-California, sier til avisen at det finnes bedre måter å løse trafikkproblemer på.

– Jeg beundrer Elon Musk, så jeg vil si at dette er en god ide, men det kan jeg virkelig ikke, sier han.

Han mener trafikkproblemene først og fremst bør løses ved å bedre håndtere det vi allerede har, ikke ved å bygge noe nytt.

– Jeg tror det finnes billigere måter å tilby transport for store mengder mennesker på, sier Moore.

Et steg mot en «hyperloop»

Tunnelsystemet som ble presentert natt til onsdag kalles en «loop», og skiller seg fra systemet «hyperloop».

Sistnevnte bruker vakuum slik at man kan nå en hastighet på opp mot 960 kilometer i timen. I en «loop» brukes ikke slik teknologi fordi den er ment for kortere distanser og lavere hastighet.

– Vi er åpenbart i en tidlig fase. Dette er en prototyp. Vi finner fortsatt ut av ting, sier Musk ifølge CNN.

Men systemet er et steg på vei mot en «hyperloop», sa Tesla-sjefen, som blant annet drømmer om å lage et tunnelsystem som skal ta folk fra New York til Washington D.C. på 29 minutter.