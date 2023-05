Terrorsiktet nordmann i Jemen: Frykter brutale soningsforhold

Tirsdag fortalte NRK historien til Cathrine Østensvig Dale som kjemper om å få sin bror Anders Cameroon Østensvig Dale hjem til Norge.

Han ble terrorlistet av USA og FN etter at han reiste fra Nesodden til Jemen i 2011.

Der mener PST at Dale ble del av Al Qaida på Den arabiske halvøy (AQAP).

PST har lenge slitt med å lokalisere nordmannen. Nå sitter han derimot i Shamlan-fengselet i Jemens hovedstad Sana. Det har han selv fortalt familiemedlemmer i telefonsamtaler.

Der frykter Cathrine Østensvig Dale og organisasjonen Abductees Mothers Association (AMA) at han kan være utsatt for svært tøffe soningsforhold.

– Utsatt for tortur

– Det er antakeligvis ikke veldig gode forhold i det fengselet. Så jeg klarer ikke å leve med at jeg vet at han sitter der, og ikke gjøre noe, sier den terrorlistede nordmannens søster til NRK.

Cathrine Østensvig Dale har snakket med sin bror over telefon fra fengselet tre ganger. Han har fortalt at han er skadet, og blant annet er delvis lam fra kneet og ned i det ene benet.

Søsteren forteller at Dale i mars i år sa han hadde vært fengslet i Sana i to og et halvt år.

Cathrine Østensvig Dale forteller for første gang om hvordan det er at broren Anders Cameroon Østensvig Dale er terrorlistet av USA og FN. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Amat al-Salam al-Hajj, leder for AMA, beskriver forholdene i fengslene i Sana:

– Fangene blir utsatt for tortur, både på kroppen og psyken. De får varige men, og sykdommer de ikke blir kvitt.

– Alt dette skjer fordi de befinner seg på steder som ikke er bra for mennesker, sier al-Hajj til NRK.

Viseguvernør Hameed Assem i Sana-fylket sier de kan tilbakevise alle påstander om dårlige soningsforhold. Les hele svaret fra Assem lenger ned i saken.

Hevder fanger voldtas

al-Hajj sier organisasjonen deres har registrert 144 tilfeller av dødsfall i fengslene i Sana som følge av at fanger har blitt torturert.

Syke fanger skal nektes medisiner og mat.

Hun hevder også at fangene utsettes for voldtekt av fangevokterne.

– Menn voldtar fanger. Dette gjør de for å ydmyke dem.

Amat al-Salam al-Hajj, leder for organisasjonen Abductees Mothers Association, sier fanger nektes mat og medisiner i fengslene i Sana. Foto: Privat

Mange av fangene skal også ha psykiske problemer.

– Tenk deg de som må høre på at folk blir slått i hjel, sier al-Hajj.

I Shamlan-fengselet, som terrorlistede Dale altså sitter i, er situasjonen vanskelig, sier al-Hajj.

– Det ble faktisk rehabilitert av internasjonale hjelpeorganisasjoner, for å gi bedre forhold for fangene. Det finnes én avdeling som skal være bra, men også en som ikke passer for dyr engang. Situasjonen er veldig, veldig vanskelig.

NRK er ikke kjent med hvilken avdeling i Shamlan-fengselet Dale sitter på.

– Kan utfordre alle bevis

Hameed Assem er viseguvernør i Sana-fylket i Jemen. Han tilbakeviser alle påstander om dårlige soningsforhold i byens fengsler.

– Jeg besøker fengslene, og forholdene der er veldig bra. Aldri før har fangene fått så mye mat og soltid som i dag, sier Assem til NRK.

Hameed Assem sier UD i Norge kan ta kontakt med myndighetene i Sana i Jemen for å løse saken til Anders Cameroon Østensvig Dale. Foto: Privat

Han sier de kan utfordre alle bevis folk måtte mene å ha på det motsatte, og sier at de gjerne tar imot besøk i fengslene.

– Våre fengsle er for å rehabilitere folk og gjøre bedre – ikke ødelegge.

al-Hajj hevder de houthi-styrte myndighetene har hemmelige fengsler.

– Det houthiene gjør, er å ta med internasjonale hjelpebevegelser til fengsler og viser at alt ser bra ut. Men egentlig er det mange hemmelige fengsler. Der er forholdene utrolig dårlige, og der skjer det voldtekter utført av myndighetene, hevder al-Hajj.

Sentralt i Jemen ligger provinsen Al Bayda. AQAP har stått sterkt i dette området. Ifølge kilder NRK har snakket med i Jemen, har nordmannen også holdt til i denne provinsen, blant annet i distriktet Al Sawma'ah. Nå er han i landets hovedstad, Sana.

Viseguvernør Assem sier at fanger ikke voldtas i deres fengsler.

– Vi er arabere og muslimer. Det er andre som driver voldtekt – ikke oss. Det finnes ikke et eneste tilfelle av voldtekt.

Mener saken kan løses

Dales advokat Patrick Lundevall-Unger kritiserer Utenriksdepartementet (UD) i Norge for ikke å gjøre nok i saken.

Han mener hans klient har krav på å komme hjem fordi han er skadet.

Cathrine Østensvig Dale har bedt UD gi broren konsulær bistand. De svarte at ønsket måtte komme fra ham selv.

Da søsteren snakket med Dale igjen i en senere samtale bekreftet den terrorsiktede nordmannen at han ønsket konsulær bistand. UD har akseptert søknaden via søsteren, sier hun til NRK.

I september 2014 tok houthiene over Jemens hovedstad, Sana. Det gjør det vanskelig for Norge å forhandle med landet. Dette bildet er fra 2016. Foto: MOHAMMED HUWAIS / Afp

Viseguvernør Assem i Sana-fylket mener det ikke finnes problemer uten løsninger.

– Ta kontakt med utenriksdepartementet i Sana, og løs det gjennom dem, sier Assem på spørsmål om hva Norge kan gjøre med Dale.

– Kan det finnes en løsning?

– Ja, selvfølgelig. Det finnes ingen problem uten en løsning.

Tror houthiene vil forhandle

Stig Jarle Hansen er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og ekspert på blant annet Jemen.

Han tror norsk UD kan komme langt med å ta kontakt med houthiene i Sana i Jemen.

– De er blitt mer vennlige de siste årene. Alt tyder på at houthiene er åpne for business. Tar man i de rette aktørene, går dette helt fint, mener Hansen.

Stig Jarle Hansen, professor og Jemen-ekspert, sier det i utgangspunktet bør gå greit for Norge å forhandle frem en avtale om Dale med houthiene, dersom de ønsker det. Foto: Håkon Sparre / UMB

Han sier hovedproblemet til Norge ved å skulle forhandle frem en avtale om Dale, vil være at man må forholde seg til myndigheter Norge ikke anerkjenner som suverene.

– Norge må da gjøre det klart at de forholder seg til houthiene som de reelle makthaverne der Dale er, men ikke som de legitime myndighetene i Jemen.

I tillegg må UD få en avklaring fra det Norge anerkjenner som den legitime staten Jemen, før de kan inngå forhandlinger med houthiene.

– Den vrien er ikke akkurat lett, men det burde gå, mener Hansen.

UD: – Svært begrensede muligheter

NRK har spurt UD hvordan de stiller seg til invitasjonen fra viseguvernør Assem om å ta kontakt for å løse saken til Dale.

UD har så langt ikke kommentert dette. Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes understreker at Dale er terrorlistet, og at det derfor er en krevende prosess.

Bogsnes skrev i en e-post til NRK mandag at konsulære saker er underlagt taushetsplikt, og at UD derfor ikke kan gå i detaljer:

«Vi har stor forståelse for at denne situasjonen er vanskelig for både nordmannen og familien hans. (...) Norske myndigheters reiseråd til Jemen er på øverste nivå, som fraråder alle reiser til og opphold i landet, og oppfordrer norske borgere som er i Jemen til å forlate landet. På denne bakgrunn har UD svært begrensede muligheter til å yte konsulær bistand i Jemen.»

