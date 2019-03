Terrorsiktedes familie: – Vi er lamslåtte

– Først så tenkte jeg at «nei, det ikke kunne være han», men så så jeg bildet av han. Det han har gjort er ikke greit og kan ikke repareres.

Det forteller en tydelig berørt Terry Fitzgerald til nyhetsbyrået Ap.

Han er onkelen til Branton Tarrant som er den hovedmistenkte bak angrepene på New Zealand der minst 50 mennesker ble drept.

Angrepene skjedde i byen Christchurch på New Zealand fredag formiddag lokal tid, mot Al Noor-moskeen og Linwood-moskeen, mens troende var samlet til fredagsbønn.

Minst 41 ble drept i Al Noor-moskeen, ytterligere sju ble drept i moskeen på Linkwood Avenue. En person døde på sykehus og antall døde er senere blitt justert til 50.

50 mennesker er såret og behandles for skuddskader. Flere av de sårede og drepte er barn.

Filmet angrepet

Myndighetene på New Zealand advarer om at det finnes opptak av skytingen. De sier bildene er forferdelige og oppfordrer folk til å ikke dele opptaket videre.

Videoen viser en glattbarbert hvit, korthåret mann som kjører til en moské der han begynner å skyte idet han går inn i bygningen.

Siktedes bestemor, Marie Fitzgerald, sier det er vanskelig å forstå hva som har skjedd.

– Vi er lamslåtte og vet ikke hva vi skal tenke. Media sier han har planlagt dette i lang tid, så det må åpenbart være noe veldig galt med han. Det er så mye å ta innover seg, at noen i vår familie kunne gjøre noe som dette, sier hun.

Hun opplever at Tarrant forandret seg etter at han dro utenlands.

– Han brukte mye av tiden sin på datamaskinen og lærte seg alt som hadde med det å gjøre, og spilte mye dataspill. Etter at han dro utenlands forandret han seg fullstendig fra den gutten vi kjente.

Brenton Tarrant filmet av tyrkiske overvåkingskameraer i Istanbul i 2016. Foto: AP

Landesorg

New Zealands statsminister, Jacinda Ardern, sier at dette er en av de mørkeste dagene i landets historie.

– Det som har skjedd her er en ufattelig voldshandling, sa hun på en pressekonferanse.

Ardern påpekte at det er fortsatt er mye som er uklart rundt hendelsen.

– Mange av dem som er rammet av denne skytingen, kan ha innvandrerbakgrunn eller til og med være flyktninger. De har valgt å gjøre New Zealand til sitt hjem og New Zealand er deres hjem. De er oss. Personen bak denne volden er ikke oss. Denne personen har ingen plass i New Zealand, sa statsministeren.

Hun mener New Zealand ble angrepet fordi det er et land som representerer mangfold.

Terrorsiktedes familie ønsker å beklage til alle familiene der ute som har mistet sine nære og kjære i angrepet.

– Vi vil beklage til alle familiene. For de døde og de skadde. Vi klarer ikke tenke på noe annet. Vi vil bare gå hjem og gjemme oss.