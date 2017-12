Terrorpanikk i London: – Terroristene trenger ikke engang gjøre noe lenger

Til sammen 565 mennesker er drept i de 17 største terrorangrepene i europeiske storbyer siden januar 2015. I tillegg til reelle angrepene, er det også flere eksempler på hendelser der oppstyret overgår de faktiske forhold, senest i London tirsdag.

Ifølge The Guardian oppstod det kaotiske tilstander på Oxford Street da væpnet politi rykket ut etter å ha fått meldinger om skudd. Et hundretall mennesker skal ha løpt skrikende ut fra et kjøpesenter, ifølge meldinger på Twitter.

En kvinne ble lettere skadd og et butikkvindu ble ødelagt i tumultene, ifølge avisa.

Etter å ha gjort undersøkelser fant ikke politiet noen tegn til at det var avfyrt skudd i området. Det ble samtidig meldt om en krangel ved et kjøpesenter, og en mann ble pågrepet.

Krangel på Black Friday

Dette er andre gang på en drøy måned at det oppstår panikk i det populære shoppingområdet. I forbindelse med Black Friday-salget i slutten av november rykket væpnet politi ut og stengte av området ved T-banestasjonen ved Oxford Street.

Samtidig formidlet politiet at hendelsen ble behandlet som et mulig terrorangrep.

Totalt 16 personer ble behandlet for lettere skader kaoset som oppstod. Dagen etter meldte politiet i London at det trolig var en krangel mellom to menn som førte til utrykningen.

OPPSTYR: Væpnet politi rykket fredag ut til området rundt den sentrale T-banestasjonen ved Oxford Circus i november. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP

– Trenger ikke gjøre noe lenger

Datteren til The Guardian-skribenten Barbara Ellen var til stede i Oxford Street i november. I en kronikk skrev hun at de mange, ikke-verifiserte meldingene i sosiale medier kan være skadelige.

– Det er som om terroristene ikke engang trenger å gjøre noe lenger – bare muligheten for et angrep er nok til å skape paranoia og massehysteri.

Ellen påpekte samtidig at datteren opplevde hendelsen som svært skremmende, og etterlyser mer raushet overfor dem som er til stede når det som senere viser seg å være en ufarlig situasjon oppstår.

– Hvis noe ser ut som et terrorangrep, høres ut som et terrorangrep og alle rundt deg oppfører seg som det var et terrorangrep, så er det en sjanse for at det er et terrorangrep, ikke sant?

– Gjør ting lettere for terroristene

En av dem som tvitret om hendelsen i november, var den populære sangeren Olly Murs. I melding skrev han blant annet «Faen alle kom dere ut av Selfridges nå skudd! Jeg er inne».

Dette fikk den britiske programlederen Piers Morgan til å reagere. Han anklaget Murs for å ha bidratt til ål fyre opp stemningen.

– Det eneste som skjedde her, var at en haug med mennesker ble skremt fordi en haug med kjendiser tvitret om våpen og terrorisme. Slike ting skjer, det er litt skummelt, men la oss ikke gjøre det lettere for terroristene, sier Morgen, ifølge Metro.

Murs har svart på tiraden med å si at Morgan hadde reagert annerledes, dersom han hadde vært til stede i kjøpesenteret.

Fakta om de største terrorangrepene i Europa Ekspandér faktaboks Dette er de største terrorangrepene i europeiske storbyer siden januar 2015. Til sammen er 565 mennesker drept i de 17 nevnte terroraksjonene. Barcelona 17. august 2017: 15 personer ble drept og mer enn 120 såret i to bilangrep iBarcelona og Cambrils.

London 3. juni 2017: Sju personer ble drept og nærmere 50 såret etter at menn kjørte på fotgjengere på London Bridge, for deretter å fortsette til Borough Market der de knivstakk mange før de selv ble skutt og drept av politiet.

Manchester 23. mai 2017: 22 personer ble drept og over 100 ble såret da en selvmordsbomber utløste en sprengladning etter en konsert i Manchester Arena.

Stockholm 7. april 2017: Fem mennesker ble drept og et ukjent antall såret da en kapret lastebil kjørte inn i varehuset Åhléns midt i gågata Drottninggatan i sentrum.

St. Petersburg 3. april 2017: 14 personer ble drept og rundt 50 såret da en selvmordsbomber sprengte seg i en T-banevogn.

London 22. mars 2017: En person kjørte ned flere fotgjengere med bil på Westminster Bridge og drepte en politimann med kniv i et forsøk på å ta seg inn i Parlamentet. Til sammen fem personer ble drept, inkludert gjerningsmannen, som ble skutt av politiet.

Istanbul 31. desember 2016: 39 mennesker ble drept og nærmere 70 ble såret da en væpnet mann gikk til angrep på den eksklusive nattklubben Reina i Istanbul nyttårsaften. IS erklærte at de sto bak angrepet.

Berlin 19. desember 2016: 12 mennesker ble drept og 48 såret da et vogntog kjørte inn i et julemarked i Berlin. En 24 år gammel tunisier som hadde sverget troskap til IS, sto bak angrepet. Han ble noen dager senere skutt og drept av italiensk politi utenfor Milano.

Nice 14. juli 2016: 86 mennesker ble drept og over 300 såret da en lastebil raste gjennom folkemengdene som feiret 14. juli på strandpromenaden i Nice. Gjerningsmannen ble skutt av politiet, og IS erklærte at han var en av deres «soldater».

Istanbul 28. juni 2016: 36 mennesker ble drept og rundt 147 såret da tre personer gjennomførte et selvmordsangrep på flyplassen Atatürk i Istanbul. IS sto trolig bak angrepet.

Brussel 22. mars 2016: 32 mennesker ble drept og rundt 340 skadd da selvmordsbombere angrep Brussel internasjonale lufthavn Zaventem og metrostasjonen Maelbeek. IS erklærte at de sto bak angrepene.

Istanbul 12. januar 2016: 13 utenlandske turister, tolv av dem tyske, ble drept og 14 såret, da en syrisk mann sprengte seg i luften i et travelt turiststrøk i Istanbul. Ifølge tyrkiske myndigheter var gjerningsmannen medlem av IS.

Paris 13. november 2015: Væpnede menn slo til på seks forskjellige steder i Paris. 130 personer ble drept, 89 av dem under angrepet mot konsertlokalet Bataclan. Alle gjerningsmennene unntatt én ble drept eller sprengte seg under aksjonen. IS påtok seg ansvaret.

Istanbul 10. oktober 2015: 102 drept og over 500 såret da to selvmordsbombere slo til mot en fredsmarkering utenfor togstasjonen i Ankara. Tyrkisk påtalemyndighet sier IS i Syria sto bak.

Istanbul 20. juli 2015: 33 mennesker ble drept og 104 såret da en selvmordsbomber, trolig fra IS, utløste en bombe under en fredsmarsj i Suruc, like ved grensa til Syria.

København 14. februar 2015: To personer blir drept i to angrep i København. Angrepene er rettet mot et kulturhus og en synagoge.

Paris 7. januar 2015: Tolv personer ble drept i et terrorangrep mot satiremagasinet Charlie Hebdos redaksjon i Paris. IS påtok seg ansvaret. 9. januar ble ytterligere fire mennesker drept ien jødisk matbutikk i Paris i en støtteaksjon for Charlie Hebdo-angrepet. De til sammen tre gjerningsmennene ble alle drept av politiet. Kilde: NTB