Terrormistenkte Anis Amri drakk alkohol og gikk aldri til bønn i hjembyen Oueslatia

Terrormistenkte Anis Amri drakk alkohol, gikk aldri til bønn og var involvert i dop i hjembyen, ifølge brødrene hans.

Familien hans bor i Oueslatia – en liten by med rett over 8000 innbyggere i Kairouan i Tunisia.

Anis Amri ble skutt og drept ved Milano i Italia natt til fredag. Han kom fra denne lille tuniskse byen, og var den yngste av ni i søskenflokken.

Foto: AP

Mor til Anis Amri, Nour El Houda Hassani. Foto: Riadh Dridi / Ap

Moren til Anis, Nour El Houda Hassani, uttalte seg til pressen før nyheten om skytingen kom. Hun satt hjemme og så nyhetene da politiet kom for å få informasjon om sønnen.

– Politiet spurte om Anis hadde ringt. Jeg svarte ja, på fredag. De spurte hva han hadde fortalt. Ingenting, svarte jeg – Bortsett fra at han hadde begynt å be. Det var alt, sier Nour El Houda Hassani.

Hun skjønner seg ikke på informasjonen om at ID-dokumentet til sønnen ble funnet i lastebilen, som braste inn i julemarkedet i Berlin.

– Den historien har svakheter. Skulle han drepe mennesker for så å legge igjen sine ekte identifikasjonspapirer? La oss si han hadde tre forskjellige identiteter, tok dem med seg, men la igjen sitt ekte? Det ville vært en særlig vanlig ting å gjøre, sier El Houda Hassani.

Nyhetsbyråene har ikke snakket med moren etter det ble klart i formiddag at sønnen er død.

Bror til Anis Amri, Adbelkader Anis. Foto: Riadh Dridi / Ap

Fire år i italiensk fengsel

Anis Amri vokste opp i fattigdom med skilte foreldre, forteller broren Adbelkader Amri.

– Han levde som alle ungdommer, han drakk alkohol, han gikk aldri til bønn eller noe, legger Walid til. Nyhetsbyrået Reuters skriver at Anis også var involvert med dop uten å spesifisere det nærmere.

I mars 2011 flyktet Anis over Middelhavet til den italienske øya Lampedusa for å slippe å sone en dom på fire års fengsel for ran og tyveri.

I Italia havnet han først i et flyktningmottak, men havnet raskt i vansker og ble funnet skyldig i å ha satt fyr på en bygning. For dette ble han dømt til fire års fengsel.

Italienske myndigheter ønsket å utlevere ham til hjemlandet, men tunisiske myndigheter var lite hjelpsomme. I 2015 ble han derfor løslatt og fant veien til Tyskland.

Under overvåkning av politiet ble han observert selge narkotika i en av Berlins mange parker.

Ville hjelpe familien med penger

– Anis ville komme seg bort fra elendigheten. Han hadde ikke noen fremtid i Tunisia og ville for enhver pris bedre familiens økonomiske situasjon. Vi lever under fattigdomsgrensen, som de aller fleste familier her i Oueslatia, forteller Adbelkader Anis.

– Han kontaktet oss på Facebook, sa at han ville komme tilbake til Tunisia, men at han måtte tjene penger for å kjøpe seg en bil og starte egen forretning, sier broren.

Ifølge storebror Walid Amri fortalte Anis at han 10 dager før angrepet håpet Gud ville bringe ham hjem i januar.

– Det var ingen tegn til at han hadde blitt radikalisert. Han lo og spøkte med oss. Jeg er sikker på at han ikke kan ha gjort dette, det var ikke derfor han dro. Måtte Gud hjelpe oss å finne sannheten, sier Adbelkader.

Han begynner å gråte. Adbelkader kommer på at torsdagen var bursdagen til broren Anis.

– Jeg hadde lyst til å si gratulerer med dagen, avslutter Adbelkader.