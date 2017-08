Terrormistenkt imam skulle utvises fra Spania 

Imamen Abdelbaki Es Satty sonet en fengselsdom for hasjsmugling i 2012, og skulle deretter utvises fra Spania. Es Satty anket utvisningsvedtaket, og i mars 2015 fikk han medhold i retten ettersom dommeren mente han hadde anstrengt seg for å integrere seg i det spanske samfunnet.

Dommeren begrunnet også avgjørelsen med at imamen var en «førstegangsforbryter» og var i arbeid og derfor ikke utgjorde noen reell trussel for samfunnet.

Es Satty døde i en kraftig eksplosjon i et hus i Alcanar, rundt 200 kilometer sør for Barcelona, i forrige uke. To av dem som er siktet i forbindelse med terrorangrepene i Spania, har utpekt ham som hovedmann i terrorcellen.

Han har også vært fengslet for å ha hatt kontakt med Rachid Aglif, en av mennene som stod bak bombeangrepet i Madrid i 2004, som tok livet av 191 mennesker, skriver Sky News.

– Må ha hatt «to ansikt»

Lederen i den muslimske menigheten Annour i byen Ripoll sier Satty ikke hadde noe spesielt radikalt budskap så lenge han var i menigheten.

– Han sendte aldri ut noe radikalt budskap. Hans preken var islam, og hvis han står bak alt dette, så må han ha hatt ett ansikt i moskeen og et annet utenfor, sier Ali Assid, som leder menigheten, til AFP.

Satty sluttet i menigheten for et par måneder siden.