Abdulkadir Masharipov skal ha forklart at ekstremistgruppen IS hadde bedt ham om å gå til angrep på Taksim-plassen i Istanbul.

Der var sikkerhetstiltakene imidlertid så omfattende at han anså det som umulig å gjennomføre angrepet, skriver den tyrkisk avisen Hürriyet.

Ifølge avisen skal Masharipov videre ha forklart at han fikk instruksjoner fra IS-hovedsetet Raqqa og at han ble bedt om å finne et nytt mål.

Jaktet

Valget skal ha falt på den eksklusive nattklubben Reina fordi sikkerhetstiltakene der ikke fremsto som like omfattende.

LUKSURIØST: Nattklubben Reina er kjent for å være et fornemt sted der Tyrkias tv-kjendiser og fotballstjerner gjerne møtes. Foto: UMIT BEKTAS / Reuters

39 mennesker ble drept og 69 såret i terrorangrepet mot nattklubben i Istanbul. Mange av de drepte var utlendinger fra andre land i Midtøsten.

Over 2000 politimenn har vært involvert i jakten på gjerningsmannen før Masharipov ble pågrepet mandag, ifølge tyrkiske myndigheter.

Sår tvil om tilståelse

Kort tid etter pågripelsen publiserte tyrkisk myndigheter bilder av den usbekiske statsborgeren, tydelig forslått og blodig.

Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty har kalt bildene «alarmerende» og mener det er grunn til å sette spørsmålstegn ved tilståelsen.

Fakta om nattklubbangrepet i Istanbul Ekspandér faktaboks 39 mennesker ble drept og nærmere 70 ble såret da en væpnet mann gikk til angrep på den eksklusive nattklubben Reina i Istanbul nyttårsaften.

Gjerningsmannen skjøt og drepte en politimann og kvinne ved inngangen, før han gikk inn og åpnet ild mot de om lag 500 gjestene som var i lokalene.

Gjerningsmannen forsvant deretter fra åstedet.

Ekstremistgruppa IS sier den står bak terroraksjonen.

Tyrkiske myndigheter har offentliggjort bilder og video av den antatte gjerningsmannen og hevder å ha identifisert ham.

Mandag melder tyrkiske medier at den antatte gjerningsmannen er pågrepet og at han er en usbekisk statsborger. Kilde: NTB

Masharipov skal ha tatt seg inn i Tyrkia i januar 2016, og tyrkiske myndigheter mener han har fått trening i Afghanistan og er «en godt trent terrorist».

Den såkalte Islamske staten har påtatt seg skyldes for angrepet, som de mener var hevn for Tyrkias militære involvering i Syria.