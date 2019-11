Terrormistenkt ble dynket i skum fra brannslukkingsapparat

– Jeg er ingen helt, jeg er bare en «londoner» som gjør det jeg bør gjøre, sier Thomas Gray til nyhetsbyrået Associated Press (Ap).

Gray, som jobber som turistguide, kom kjørende over London Bridge fredag ettermiddag da han så en person som angrep andre med kniv.

Dynket i skum fra brannslukkingsapparat

I neste øyeblikk så han en gruppe menn løpe mot knivmannen med et brannslukkingsapparat.

Han og vennen Steve hoppet ut av bilen for å hjelpe.

– Vi så denne mannen bli dynket i skum fra brannslukkingsapparatet. Vi tenkte at dette var en alvorlig situasjon, derfor løp vi til for å hjelpe.

– Jeg spurte «hva er det som foregår?» En mann sa at denne personen hadde knivstukket flere kvinner.

Thomas Gray forteller at andre hadde fått gjerningsmannen i bakken og at han trampet på håndleddene til mannen for å få ham til å slippe en av de to store knivene som han hadde festet fast til hendene.

– Kniven løsnet, en annen person fikk sparket den bort, fortsetter Gray.

Han forteller at bevæpnet politi kom til. Etter at de snudde ham rundt, oppdaget politiet at han bar noe som lignet på et bombebelte. Det skulle siden vise seg å være falskt.

Gjerningsmannen ble overmannet. Angrepet i London fredag ettermiddag der to ble drept og tre er skadd. Du trenger javascript for å se video. Gjerningsmannen ble overmannet. Angrepet i London fredag ettermiddag der to ble drept og tre er skadd.

Thomas Gray og de andre sivile trakk seg unna og lot politiet overta. Gray så at politiet avfyrte to skudd mot gjerningsmannen.

På pub for å riste av seg sjokket

– Jeg og vennen min Steve reagerte på britisk måte, vi gikk til en pub og tok oss en øl for å riste sjokket av oss, fortsetter Gray.

– Deretter oppsøkte vi politiet og fikk flyttet bilen, sier han.

Thomas Gray forteller at han er turistguide. Han har spesialisert seg på å ta mindre grupper med seg på kjøretur i London i de klassiske britiske bilene Mini Cooper.

– Hvis du ser to Mini Cooper ifølge over London Bridge, så er de mine, sier Thomas Gray.

– Den hvite heter Lily, den blå er Betsy.

Gjerningsmannen hadde fotlenke

To personer ble drept og tre er såret i det politiet mener er et terrorangrep.

28 år gamle Usman Khan sto bak knivangrepet på London Bridge fredag, ifølge politiet. Han var tidligere straffedømt for terror.

Ifølge The Times brukte Usman Khan fotlenke som et vilkår for prøveløslatelse. Avisen skriver at han var dømt for «islamistiske, terrorrelaterte forhold».

Angriperen skal ha planlagt flere bombeangrep mot flere mål i London, blant dem London-børsen. Han var også en venn av den islamske predikanten Anjem Choudary som britiske medier hevder sprer hat, ifølge SKY News.

Angriperen skal ifølge britiske medier være venn med den islamske predikanten Anjem Choudary. Han er kjent for å spre hat ifølge blant andre Sky News. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP

Choudary har lenge vært i politiets søkelys for blant annet å ha stått bak rekruttering til den ekstreme islamistiske gruppen IS. Choudary har også selv vært fengslet og slapp ut tidligere i år.

– Folk som har blitt dømt for terror bør ikke få slippe ut før straffen er avtjent fullt ut. Det skaper ikke mening, sier statsminister Boris Johnson, som har møtt pressen etter sitt besøk på London Bridge lørdag.

Alene bak angrepet

Storbritannias fungerende innenriksminister Brandon Lewis bekrefter at 28-åringen er dømt for terrorforbrytelser, og at han ble løslatt i fjor.

Angriperen handlet alene. Det bekrefter sjef Cressida Dick i London-politiet som lørdag ettermiddag besøkt London Bridge der terrorangrepet skjedde fredag ettermiddag.

– Vår forståelse er at han handlet alene, sa Dick til pressen ved broen. Dick sa også at det var forferdelig å se stedet der terroren skjedde, men gjentok sin hyllest til de som overmannet angriperen i går.

– Vi så både det verre, men også det beste ved menneskeheten i går, sa Dick.