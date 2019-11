Terroristenes sexslaver nekter å reise hjem

De unge kvinnene ønsker å bli værende hos islamistene. De kom dit som fanger og havnet i seksuelt slaveri. Likevel mener flere av dem at det er i IS de hører til.

– Jobben vi gjør nå er blitt veldig vanskelig. Da IS tok disse kvinnene var de veldig unge. Nå er de blitt hjernevasket. De har fått barn og nekter å forlate ideologien til IS. De vil ikke bli med hjem til sine familier.

Abu Shujaa sammen med noen av de første jesidi-kvinnene han reddet fra IS. Foto: Privat

Det forteller Abu Shujaa i et telefonintervju med NRK. Shujaa leder en frivillig organisasjon som har hentet ut hundrevis av kvinnelige IS-slaver fra Syria. Mange av kvinnene er jesidier, en folkegruppe som opprinnelig kommer fra Irak.

De ble solgt til IS-krigere som giftet seg med dem og tvang dem inn i seksuelt slaveri.

En av dem Shujaa har vært med på å redde ut er Nadia Murad. Hun vant Nobels fredspris i 2018 sammen med Denis Mukwege.

Fakta om jesidiene Ekspandér faktaboks Jesidismen er en religion fra Midtøsten som inkluderer elementer fra jødedommen, kristendommen og islam, spesielt islamsk mystikk og sufisme, så vel som persiske religioner som zoroastrismen.

Religionen ble grunnlagt på Shayk Adi ibn Musafir på 1100-tallet, altså etter islam, som anser seg som Guds siste åpenbaring til menneskene.

Det antas at det er et sted mellom 200.000 og 800.000 jesidier, de fleste av dem er kurdere. Religionen er hovedsakelig utbredt i Nord-Irak, men også i Syria, Tyrkia, Iran, Georgia og Armenia, og blant innvandrere i Europa og USA.

Jesidiene tror på én Gud som har skapt verden, og hedrer Bibelens og Koranens profeter. Mer kontroversielt tilber de sju erkeenglene, spesielt Malak Taus, påfuglengelen, som de mener er Guds viseregent over verden. Ifølge deres lære har Malak Taus slukket helvetes ild, slik at det ikke lenger finnes noen fortapelse. Mange kristne og muslimer identifiserer Malak Taus som djevelen. Som følge av dette er jesidiene blitt omtalt som djeveldyrkere.

Mener kvinnene er blitt onde

Abu Shujaa antar det fortsatt befinner seg om lag 2500 jesidi-kvinner i Syria. Mange av dem nekter å forlate IS.

En del av dem er sannsynligvis i al-Hol-leiren nord i landet. I interneringsleiren lever de sammen med andre kvinner og barn som var tilknyttet IS.

Jesidi-kvinnene, noen av dem er fortsatt ungdommer, ble tatt til fange sommeren 2014. Den gang var de unge jenter, mange av dem mellom 10 og 13 år, en del noe eldre.

Shujaa forteller at jentene etter en stund ble mer og mer involvert i samfunnet som ble etablert av terrorgruppen.

Snart glemte de sitt eget språk og fortrengte minnene om sine familier. De sverget også troskap til terrorgruppen.

En kvinne som tidligere var tilknyttet terrorgruppen IS diskuterer med en av vaktene ved al-Hol-leiren i det nordlige Syria. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

– Disse kvinnene ønsker å vende tilbake til IS så snart de får muligheten til det. De var i utgangspunktet uskyldige og kom fra landsbygda. I IS ble navnene deres endret. IS har gjort dem om til onde mennesker. Nå vil de skade menneskeheten og kjempe for det islamistiske kalifatet, sier Shujaa.

Vil være kalifatets krigere

I løpet av de siste dagene har det kommet ut flere videoopptak inne fra al-Hol-leiren i det nordlige Syria. Et av opptakene viser hvordan de rasende kvinnene skjeller ut en journalist som forsøker å snakke med dem.

Opptaket ble gjort da kvinnene hadde fått vite at IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi var blitt drept under et amerikanskledet kommandoraid.

Stemningen i al-Hol har i det siste blitt enda mer aggressiv blant de kvinnene som var tilknyttet IS. I leiren har de organisert seg. I sitt selvutnevnte kalifat etablerte IS et eget moralpoliti, al-Hisbah. Det er på et vis blitt gjenopprettet og er virksomme inne i al-Hol-leiren.

Kvinner som tilhørte terrorgruppen IS i al-Hol-leiren. Bildet er tatt 2. april 2019. Foto: ALI HASHISHO / Reuters

– Hvis våre menn er fengsel, fungerer vi som kalifatets krigere, forteller en av kvinnene til nyhetsbyrået Associated Press.

På opptaket kan man se hvordan kvinnene roper og fekter med armene. De hevder at terrorgruppen IS ikke er utradert. Den vil komme tilbake og da vil raseriet slippes løs.

Kvinnene tror de deretter skal få slippe ut av interneringsleiren.

Alle kvinnene er kledd i svart nikab. Det er kun øynene som synes og det er umulig å se hvem de er eller hvor de kommer fra. Dette er kvinner som var gift med IS-krigere. Flere av dem har med seg barn. Det er umulig å se av opptakene om noen av kvinnene er blant jesidiene som nekter å dra hjem.

Får ikke ta med seg barna

Noe av forklaringen på at jesidi-kvinner ikke vil forlate interneringsleirene, og fortsatt være en del av IS, er at de ikke får ta med seg sine barn hjem.

De ble gjort gravide av IS-krigere. Mange av kvinnene har nå flere barn med ulike menn fra terrorgruppen.

Associated Press møtte flere av jesidi-kvinnene tidligere i år. En av dem, en 20-åring fra en landsby sør for den irakiske byen Sinjar, er en av dem som ikke vil reise hjem til familien.

Årsaken er at hun ikke får ha med seg barnet sitt. Hun ønskes velkommen hjem av familien, men ikke den halvannet år gamle sønnen hennes. Da hun skulle hentes for å transporteres hjem forsøkte kurdiske militssoldater å ta fra henne sønnen.

– Jeg skrek og hylte, men det hjalp ikke noe. De sa at jeg ikke fikk ta ham med meg siden han var et IS-barn. Min familie ville heller ikke akseptert at han skulle blitt med meg hjem, forteller hun.

En fransk kvinne som var tilknyttet terrorgruppen IS i al-Hol-leiren. Bildet er tatt 17. oktober. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Etablerte kjærlighetsbånd til IS-medlemmer

Avisen The Washington Post publiserte i sommer en artikkel som berørte problemstillingen. De hadde møtt hjelpearbeidere som fortalte om unge jesidier som hadde vært en del av IS. Jesidiene ville ikke forlate interneringsleirene der de satt sammen med andre kvinner og barn som hadde vært tilknyttet terrorgruppen.

Avisens reportere intervjuet en 14-årig jente som fortalte hvordan hun ble kidnappet av IS og deretter plassert hos en kvinne sammen med sin søster.

Kvinnen ble kalt Umm Ali og var en del av IS. Hun fungerte snart som en mor for de to jentene. De ble glade i henne.

– Jeg elsket henne mer enn min egen mamma, fortalte 14-åringen.

– Hun behandlet meg bedre enn min egentlige mor. Mine foreldre var skilt og de tok seg ikke av oss. Umm Ali passet på meg som om jeg skulle vært hennes egen datter, sa den 14-årige jenta.

I intervjuet ga hun også uttrykk for at det kom til å bli ukomfortabelt og ikke lenger skulle bære nikab.

– Jeg føler meg naken, fortalte 14-åringen.

Barn i al-Hol-leiren i det nordlige Syria. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Flere av de andre barna som Washington Post hadde snakket med fortalte lignende historier.

De gråt da de ble hentet og atskilt fra IS. Det var der de følte at de hørte til og det var der de hadde sine venner. Alene med reporterne ba flere om at de måtte bli tatt med tilbake til interneringsleirene.

De ville hjem.

Noen av de mindreårige guttene som var blitt hentet ut fortalte journalistene hvordan de var svært skeptiske til at de snart skulle få oppleve å se voksne kvinner som ikke hadde tildekkede ansikter.

En av guttene sa at han ikke kom til å akseptere det fra sin kone når han engang skulle gifte seg.

– Hvorfor hater dere IS så mye, spurte en annen av guttene under intervjuet.

– De drepte min far og mine slektninger, men jeg er likevel veldig glade i dem. Hvorfor skal dere være mot IS når de ikke har gjort dere noe, sa han.

En av de yngste jentene tok deretter ordet under intervjuet.

– Noen av de militære mennene var slemme, men de fleste av dem var det ikke. De var gode mennesker, sa hun.

