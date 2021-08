«De som befinner seg nær Abbey-porten, den østlige inngangen og den nordlige inngangen bør forlate dette området umiddelbart.»

Det skriver det USAs utenriksdepartement på sine hjemmesider med utgangspunkt i det de kaller etterretningskilder.

Også det australske utenriksdepartementet skriver at «det er en svært stor risiko for et terrorangrep. Ikke dra til Kabul Hamid Karzai-flyplassen. Hvis du befinner deg i dette området, dra heller til et trygt sted og vent på beskjed» skriver australsk UD.

Det er særlig trusselen fra terrorgruppen Den islamske staten (IS) som gjør at disse advarslene nå sender ut.

IS har stått bak en rekke terrorangrep i Afghanistan før Taliban tok makten. Disse har særlig vært rettet mot den sjiamuslimske befolkningen i landet.

Både IS og Taliban har sin oppslutning blant sunnimuslimer, men de to organisasjonen er bitre fiender.

En afghansk far med sine to barn har kommet fram til en amerikansk flybase i Kuwait, etter å ha blitt fløyet ut fra Kabul. Foto: RYAN BROOKS / AFP

Pressevakt i det norske utenriksdepartementet Ane Haavardsdatter Lunde opplyser til NRK at norske myndigheter ikke har gått ut med noe generelt råd om å holde seg unna flyplassen.

– Dette er opp til hver enkelt å avgjøre sier Lunde.

Fremdeles mange mennesker på flyplassen



Selv om advarslene om et terrorangrep kom for flere dager siden, er de altså forsterket torsdag.

Likevel skriver nyhetsbyrået Reuters at store menneskemengder fremdeles prøver å presse seg fram til portene til den militære delen av flyplassen.

Soldater fra mange land forsøker å holde orden på denne delen av flyplassen. Samtidig sørge de for at egne lands borgere slipper inn og fram til flyene som er kommet for å hente dem.

Utenlandske tropper ut første september



Taliban har satt en frist til første september for de utenlandske styrkene som fremdeles kontrollerer flyplassen. Deretter må de forlate Afghanistan.

Belgia og Polen sier at de nå avslutter sin evakuering fra flyplassen. Frankrike har kunngjort at de gjør det samme i løpet av torsdagen.

De amerikanske troppene skal etter planen dra fra flyplassen i Kabul innen 1. september. Foto: AP

Et fly som norske myndigheter har evakuert fra Kabul landet torsdag morgen på Gardermoen.

Tyrkia sier at de trekker tilbake 500 militære som etter planen skulle overta kontrollen på flyplassen etter at USA hadde trukket seg ut.