Terrorfrykten øker på flyplassen i Kabul – UD ber folk holde seg unna

Norske myndigheter gjør dermed det samme som mange andre land har gjort de siste timene. Faren for terrorangrep gjør at man ber dem som ønsker å komme seg vekk fra Afghanistan inntil videre finne et annet sted å være og så avvente nærmere beskjed der.

«De som befinner seg nær Abbey-porten, den østlige inngangen og den nordlige inngangen bør forlate dette området umiddelbart.»

Det skriver det USAs utenriksdepartement på sine hjemmesider med utgangspunkt i det de kaller etterretningskilder.

Også det australske utenriksdepartementet skriver at «det er en svært stor risiko for et terrorangrep. Ikke dra til Kabul Hamid Karzai-flyplassen. Hvis du befinner deg i dette området, dra heller til et trygt sted og vent på beskjed» skriver australsk UD.

Britiske myndigheter advarer også mot økt terror. Det britiske utenriksdepartementet skriver på sine hjemmesider at folk i stedet for å komme til flyplassen i Kabul heller bør forsøke å komme seg ut av landet landeveien.

Dette bilde skal vise det som trolig er afghanske flyktninger på vei til fots inn i Pakistan. Foto: AP

Norge: Finn et trygt sted og avvent beskjed

Det er særlig trusselen fra terrorgruppen Den islamske staten (IS) som gjør at disse advarslene nå sender ut.

IS har stått bak en rekke terrorangrep i Afghanistan før Taliban tok makten. Disse har særlig vært rettet mot den sjiamuslimske befolkningen i landet.

Både IS og Taliban har sin oppslutning blant sunnimuslimer, men de to organisasjonen er bitre fiender.

En afghansk far med sine to barn har kommet fram til en amerikansk flybase i Kuwait, etter å ha blitt fløyet ut fra Kabul. Foto: RYAN BROOKS / AFP

Det norske utenriksdepartementet oppfordrer nå de som har meldt seg som berettiget for evakuering å finne et tryggere sted, med mindre de får en annen beskjed i direkte kontakt med norske myndigheter.

«Dersom du finner deg et annet sted enn på flyplassen bes du om ikke å bevege deg mot flyplassen og avvente ny beskjed» heter det i en melding som er lagt ut på portalen reiseregistrering.no.

Fremdeles mange mennesker på flyplassen



Selv om advarslene om et terrorangrep kom for flere dager siden, er de altså forsterket torsdag.

Likevel skriver nyhetsbyrået Reuters at store menneskemengder fremdeles prøver å presse seg fram til portene til den militære delen av flyplassen.

Soldater fra mange land forsøker å holde orden på denne delen av flyplassen. Samtidig sørge de for at egne lands borgere slipper inn og fram til flyene som er kommet for å hente dem.

Tyrkia sier at de trekker tilbake 500 militære som etter planen skulle overta kontrollen på flyplassen etter at USA hadde trukket seg ut.

Samtidig skal Taliban, ifølge Tolo news, ha bedt Tyrkia hjelpe til med å drive flyplassen videre etter den militære tilbaketrekningen.

Taliban har satt en frist til første september for de utenlandske styrkene som fremdeles kontrollerer flyplassen. Deretter må de forlate Afghanistan.

Belgia og Polen sier at de nå avslutter sin evakuering fra flyplassen. Frankrike har kunngjort at de gjør det samme i løpet av torsdagen.

Det danske forsvaret skriver i en pressemelding at det siste av deres fly nå er ute av Afghanistan.

I en pressemelding skriver de at et økende trusselnivå og risiko omkring flyplassen samt antallet evakuering gjør at man nå velger å avslutte operasjonen.

De amerikanske troppene skal etter planen dra fra flyplassen i Kabul innen 1. september. Foto: AP

Tre fly med evakuerte fra Kabul lander i løpet av morgenen og formiddagen på Gardermoen.

318 personer, både norske borgere og andre som kvalifiserer for innreise, og så afghanske borgere med krav om beskyttelse, er ifølge UD med på flyene.

– Det betyr at Norge fordelt på 12 flyvninger har evakuert nærmere 1000 personer fra Kabul sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Hun kan ikke si sikkert hvor lenge det er mulig å fortsette å evakuere fra Kabul, men at tidsvinduet kan være svært kort.

– Vi kan derfor ikke gi noen garanti for at vi vil greie å hjelpe alle norske borgere som ønsker å reise hjem i denne omgang sier Eriksen Søreide.