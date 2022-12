Terrorfrykt foran maktskiftet i Brasil

Hvordan foregår innsettelsen av en president i Brasil?

Skiftet av president skjer den 1. januar hvert fjerde år. Innsettelsen er en festdag i Brasil, med en omfattende seremoni i hovedstaden Brasília.

Under søndagens markering er det ventet opptil 300.000 tilskuere.

Høydepunktet under en slik seremoni er at den avtroppende presidenten tar av sitt banner og overrekker det til etterfølgeren.

Jair Bolsonaro holder sin siste tale som Brasils president. Deretter dro han til USA. Foto: Presidency of Brazil / Reuters

Men i år blir det annerledes.

Hva gjør Bolsonaro?

Avtroppende president Jair Bolsonaro tapte valget den 30. oktober. Men han har ikke erklært nederlag, og han har ikke gratulert valgets vinner, Lula da Silva.

Bolsonaro vil derfor ikke overrekke presidentbanneret. Og han blir ikke til stede under søndagens seremoni.

I går holdt han en avskjedstale på internett til sine tilhengere. Deretter satte han seg på et fly til USA, der han skal tilbringe nyttårshelgen og de neste ukene.

Kan Bolsonaros tilhengere lage bråk?

Søndagens presidentskifte skjer under et enormt sikkerhetsoppbud.

Tilhengere av Jair Bolsonaro har gjennomført voldelige aksjoner i hovedstaden Brasília, og flere er nå arrestert.

Politiet i Brasília rykker ut etter en bombetrussel fra tilhengere av Bolsonaro. Foto: ADRIANO MACHADO / Reuters

En 54 år gammel mann i en tankbil ble arrestert etter at han skal ha forsøkt å sprenge bilen nær flyplassen i hovedstaden.

Politiet har beslaglagt fem bomber hos mannen. Han sier i avhør at han ville skape kaos i forbindelse med presidentskiftet.

Kan Bolsonaro havne i fengsel?

Ifølge brasilianske medier lever den avtroppende presidenten i stor frykt for å bli fengslet. Når han går av, har han ikke lenger noen rettslig immunitet.

Det betyr at han kan bli innkalt til avhør om sin adferd som president.

Bolsonaro drev gjøn med Lula da han satt i fengsel. Etter maktskiftet frykter han selv at han vil havne bak lås og slå. Foto: ADRIANO MACHADO / Reuters

Jair Bolsonaro har blant annet fått kraftig kritikk for sin opptreden under koronapandemien.

En parlamentarisk kommisjon mener hans regjering har ansvaret for at titusener av mennesker døde.

Hva betyr denne søndagen for Lula?

For Brasils neste president, Lula da Silva, er søndagens seremoni en enorm triumf.

I 2018 ble han fengslet for korrupsjon. De færreste trodde at han ville komme tilbake som politiker. Men dommene ble senere opphevet.

Lula var Brasils leder i to perioder, fra 2003 til 2011. Nå tar han altså fatt på sin tredje periode som president.

Han skal lede en sentrum-venstre-regjering med 37 ministre. Blant dem er miljøminister Marina Silva, som mange nordmenn kjenner fra Lulas første regjering.

Hva blir de viktigste oppgavene for Lula-regjeringen?

Kampen mot sult og fattigdom er en hovedsak for den påtroppende presidenten. Situasjonen i Brasil har forverret seg kraftig de siste årene.

Lula da Silva sammen med påtroppende miljøminister Marina Silva. Foto: Andre Penner / AP

En undersøkelse sist sommer viste at mer enn 33 millioner brasilianere lever på- eller under sultegrensen.

To andre hovedoppgaver for Lula-regjeringen er utdanning og helse. Brasil er et land med store sosiale forskjeller og dette er hjertesaker for Lulas arbeiderparti PT.

Den trolig viktigste saken, sett fra et norsk synspunkt, er kampen for å redde regnskogen i Amazonas. Under Bolsonaro-regjeringen har avskogingen økt med over 70 prosent, og Lula har lovet å snu denne utviklingen.