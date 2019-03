Terrorforsker: Grotesk at han oppfordrer til drap på barn

– Det mest groteske han skriver er at han vil legitimere drap på barn. Det er ikke nok at han vil drepe ubevæpnede voksne.

Det sier direktør ved Senteret for ekstremismeforsking på Universitetet i Oslo, Tore Bjørgo. Han har lest gjennom de rundt 73 sidene som australske Brenton Tarrant har skrevet i sitt såkalte manifest. Bjørgo mener det er tydelig at australieren er inspirert av Anders Behring Breivik og hans angrep på Norge den 22. juli.

Tarrant er siktet for drap etter angrepet på to moskeer i byen Christchurch på New Zealand.

Mener det foregår en demografisk krig

Begge har hentet ideologisk inspirasjon fra ideen om at det foregår en muslimsk invasjon av Europa. De mener det foregår en slags demografisk krig og en raseforflytting.

– Begge er etniske nasjonalister og har hentet mye tankegods fra samme steder, sier han.

– Han forklarer det ved at det foregår et hvitt folkemord, sier Bjørgo som sier han bruker mye av det samme man finner i anti-islambevegelsen.

– Men de aller færreste der vil ta det siste skrittet han har gjort, å legitimere vold, sier han.

– Har selv innvandrerbakgrunn

Han kaller seg ikke en nasjonalsosialist, men økofascist.

– Han mener det blir helt feil hvis man tar mennesker fra andre deler av verden og plasserer dem i Europa. Da er det jo et paradoks at han selv tilhører innvandrerbefolkningen i Australia.

Bjørgo viser til Tarrant tilhører en etnisk gruppe som har innvandret til Australia.

– Hvorfor skal ikke andre som da har immigrert til Europa for 50 til 100 år siden ha samme tilknytning til Europa? avslutter han.

Reiste i Europa

Før skytingen i Christchurch var Brenton Tarrant på flere reiser i Europa, blant annet i Tyrkia.

Opptak fra overvåkingskameraer viser ham på flyplassen i Istanbul i 2016. En anonym talsmann for tyrkiske myndigheter sier de vil etterforske hva mannen gjorde i Tyrkia og hvem han var i kontakt med.

Den hovedmistenkte ble i første omgang siktet for ett drap og varetektsfengslet da han ble framstilt for retten i Christchurch lørdag. Under rettsmøtet gjorde 28-åringen et tegn som assosieres med «hvit makt». Han er i første omgang varetektsfengslet i tre uker.

Ifølge politiet i Christchurch hadde han planer om å drepe enda flere.

To andre menn er også i varetekt, politiet undersøker om de kan knyttes til massakren. Hverken Tarrant eller de to andre arresterte har vært i politiets søkelys tidligere. Ingen dem sto på noen liste over mulige terrormistenkte.