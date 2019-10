Terrorforsker: – IS kommer til å gjenoppstå

Søndag kunne Donald Trump bekrefte at IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi ble drept i et amerikansk angrep mot skjulestedet hans i Syria.

Det er nok et tilbakeslag for terrororganisasjonen, som også har mistet sitt såkalte kalifat i Syria og Irak.

Terrorforsker Magnus Ranstorp advarer mot å tro at IS er fullstendig nedkjempet.

– Det bygger ikke på én leder. Det har vært mange av dem. De er ikke avhengige av at Baghdadi er i live, men det er naturligvis et tilbakeslag. De er langt fra beseiret, selv om Trump sikkert kommer til å bruke det i valgkampen og hevde at IS er helt utslått. Det er de ikke, sier han.

Terrorforsker Magnus Ranstorp. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Ranstorp mener IS allerede i 2015 begynte å forberede seg på trusler mot kalifatet ved å spre lederskapet og bygge opp nye områder.

Han understreker også at ideologien fortsatt finnes, og at propagandamaterialet lever i beste velgående på nett.

– IS kommer til å gjenoppstå. Det kommer til å komme et IS 3.0 med nytt lederskap. Nye ledere venter i bakgrunnen, og kommer til å ta over, sier Ranstorp.

Abu Bakr al-Baghdadi i en propagandavideo fra april i år. Foto: AP

IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi er død etter at spesialstyrker aksjonerte mot skjulestedet hans i Syria lørdag. Det bekrefter USAs president Donald Trump. Du trenger javascript for å se video. IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi er død etter at spesialstyrker aksjonerte mot skjulestedet hans i Syria lørdag. Det bekrefter USAs president Donald Trump.

– Venter i skyggene

Baghdadi utpekte sin egen etterfølger i august i år. Det er den irakiske ekssoldaten Abdullah Qardash, som skal ha sittet i fengsel sammen med Baghdadi tidlig på 2000-tallet. Stillingen som lovgiver og politisk rådgiver i IS skal ha gitt ham kallenavnet «Professoren».

Ranstorp tror IS vil ligge lavt mens de forsøker å bygge seg opp igjen. To kjente strategier er å forstyrre gjenoppbyggingen av krigsherjede områder og å befri fanger som kan rekrutteres.

Etter at Tyrkia rykket inn i Syria for å angripe kurdiske styrker ble det igjen meldt om IS-angrep og masseflukt fra fengsler og flyktningleirer, deriblant Al Hol, hvor det sitter mange kvinner og barn.

– Man kultiverer barna til å bli den neste generasjonen som skal ta over. Det kommer til å ta tid, men det finnes individer som jobber frenetisk med dette i Syria og flere andre steder, sier Ranstorp.

– Det finnes fortsatt personer med IS-tilhørighet som venter i skyggene, og de finnes fortsatt flere andre steder. Vi er langt unna å ha løst dette problemet, sier han.

– Vanskelig å utnytte

Den amerikanske spesialrådgiveren Brett McGurk, som jobbet som presidentens utsending til Global Coalition to Defeat ISIS, mener Baghdadis død viser hva USA mistet da de trakk seg ut av grenseområdene nordøst i Syria.

McGurk skriver i en kronikk i Washington Post at amerikanske spesialstyrker trolig har fått tak i store mengder sensitiv informasjon, men at denne vil bli mye vanskeligere å utnytte uten amerikanske soldater ved tidligere IS-bastioner som Raqqa og Manbij.

Tipset som ledet til Baghdadi skal ha kommet gjennom den kurdiskledede SDF-militsen, som USA har støttet og samarbeidet med i krigen mot IS.

Nå er SDF i stedet nødt til å samarbeide med Russland og det syriske regimet for å beskytte flere byer som inntil nylig ble kontrollert av IS.

«Baghdadis død kan svekke organisasjonens globale tiltrekningskraft. USA kan samarbeide med sine partnere om aksjoner mot IS-celler i andre land. Men på bakken i Syria, der IS planlegger sin fremtid, er det nå mye vanskeligere å befeste denne seieren,» skriver han.