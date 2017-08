Terrorangrep i Spania etterforskes i flere land

Under etterforskningen er det blant annet kommet fram at imamen som mistenkes for å radikalisert mennene som utførte angrepene i Barcelona og Cambrils, oppholdt seg i Brussel over lengre tid i 2016, skriver avisen The Independent.

Ordføreren i kommunen Vilvoorde bekrefter til belgiske medier at imamen bodde i Brussel mellom januar og mars i fjor, men belgiske myndigheter sier han ikke var registrert i landet.

Ifølge den engelske avisen skal bekjente av imamen ha opplyst at han ikke var religiøs før han ble fengslet i 2012 for å ha smuglet hasj. I fengsel møtte han en av hovedmennene bak bombeangrepet mot flere pendlertog i Madrid i 2004.

Imamen er fortsatt savnet etter angrepet, og politiet mistenker at han døde i en eksplosjon i et hus i Alcanar.

Planla flere angrep

Huset eksploderte onsdag, og minst to personer døde. Etter å funnet 120 gassflasker og spor etter eksplosiver, knytter politiet huset til angriperne.

– Vi tror terroristene planla minst ett angrep, og at de har forberedt seg i flere måneder, skriver politisjefen i Catalonia på Twitter.

Ifølge lokalavisen El Español var den verdenskjente kirken Sagrada Familia, gaten La Rambla og Barcelonas havn blant målene.

Fortsatt på frifot

Mannen bak angrepet mot La Rambla i Barcelona er fortsatt på frifot, og politiet kan ikke utelukke at han har kommet seg til utlandet.

En anonym politikilde bekrefter overfor nyhetsbyrået AP at det var den 22 år gamle marokkaneren Younes Abouyaaqoub som kjørte varebilen, men politisjefen vil ikke bekrefte dette.

En av grunnene er at de døde i huset i Alcanar ikke er identifisert.

40 nasjonaliteter blant ofrene

Mange av dem som ble drept i angrepene på hovedgaten i Barcelona og i feriebyen Cambrils, var turister på besøk i Spania.

En sju år gammel britisk-australsk gutt er en av de siste som er bekreftet drept i Barcelona. I tillegg er fire spanjoler, tre italienere, en amerikaner, en canadisk mann, en kvinne med både spansk og argentinsk statsborgerskap, en belgisk kvinne og to portugisiske kvinner identifisert.

Blant de skadde er franskmenn, tyskere, irer, briter, nederlendere, rumenere, grekere, marokkanere, cubanere og taiwanere. Også personer fra Ungarn, Makedonia, Østerrike, Tyrkia, Hongkong, Spania, Algerie, Argentina, Canada, Kina, Colombia, Den dominikanske republikk, Ecuador, Egypt, Filippinene, Honduras, Kuwait, Mauritius, Pakistan, Peru og Venezuela er rammet.