Ved 7-tiden 1. påskedag kom de første meldingene om angrepene på Sri Lanka.

Tre kirker, St. Anthony's Shrine i Colombo, St. Sebastian-kirken i Negombo og Zion-kirken i Batticaloa på østkysten, og tre hoteller, Shangri-La, Cinnamon Gard og Kingsbury, ble angrepet nesten samtidig.

I alt sju selvmordsbombere sto bak de seks angrepene.

Senere søndag skjedde det to mindre eksplosjoner, den ene mot et lite hotell sør for hovedstaden Colombo, og den andre i bolig i en forstad til Colombo. I tillegg ble en hjemmelaget rørbombe uskadeliggjort i nærheten av flyplassen sent søndag. Mandag eksploderte tre bomber i en varebil parkert ved St. Anthony's Shrine. Ingen ble såret.

Minst 24 personer er pågrepet så langt.

Mandag morgen ble tallet på drepte justert opp til 290. I tillegg er rundt 500 såret.

Minst 39 utlendinger er blant de drepte, blant dem tre dansker, to kinesere, to australiere, en japaner og åtte briter, i tillegg til statsborgere fra USA, Nederland, Portugal og India. 19 utlendinger ligger på sykehus.

Srilankiske myndigheter har varslet at det blir innført unntakstilstand fra midnatt mandag. I tillegg blir det portforbud fra klokken 20 mandag til klokken 4 tirsdag morgen.

Sosiale medier som Facebook, Whatsapp og Instagram er tidvis blitt blokkert av myndighetene for å hindre spredning av rykter og uriktig informasjon. (NTB)