Terje (54) reiste for å hjelpe ukrainske flyktninger: – Kunne ikke sitte hjemme og se på

– Vi har tenkt å lage en base til de som ønsker å jobbe som frivillige. Basen skal være så nær grensen som mulig og der skal frivillige få et sted å sove og hvile, sier Terje Christensen på telefon til NRK.

I tillegg til å etablere et hus skal nordmannen kontakte hjelpeorganisasjoner og kjøpe inn nødladere.

– De som kommer over grensen fra Ukraina har et stort behov for å holde kontakten med familien og høre nyheter. De har mobiltelefon, men går tom for strøm når de hele tiden bruker telefonen, skriver han på nettsiden Helpers.no, hvor han oppdaterer sitt arbeid. Det er også mange andre hjelpeorganisasjoner som er på plass.

Søndag tok han avgjørelsen om å reise, mandag var han på plass i grensebyen Przemysl i Polen.

EN MILLION: En familie fra Ukraina krysser grensen til Polen 2. mars. Mer enn en millioner mennesker har flyktet fra Ukraina siden Russland invaderte landet, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Foto: WOJTEK RADWANSKI / AFP

– Det er mange som vil hjelpe nå

Asker-mannen, som til daglig jobber som forretningsmann, skal bruke egne midler for å opprette basen. Med seg på reisen har han FN-veteran Terje Sæterbø som samarbeidspartner.

– Det vi skal gjøre er å hjelpe hjelperne, sier Christensen.

Sæterbø har fått mange henvendelser fra flere som ønsker å bidra på ulikt vis i den akutte humanitære krisen i Ukraina. Han skal forsøke å koordinere frivillige som skal ned.

Sammen skal de legge forholdene til rette for at folk kan gi en hjelpende hånd til ukrainere.

– Det er mange som vil hjelpe nå, forteller Sæterbø, som har sett krig på nært hold.

I flere år tjenestegjorde han i FN-styrkene i Libanon og på Balkan under Bosnia-krigen, der over 1,8 millioner mennesker flyktet fra sine hjem.

14.000 av dem kom til Norge.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Over én million drevet på flukt

Nå er det en ny krig i Europa og flere hundre tusen Ukrainere er drevet på flukt. Sæterbø og navnebroren har begge erfaring med å hjelpe flyktninger. Senest i 2017 i Bekaadalen i Libanon, hvor de hjalp flyktninger fra Syria.

Erfaringene og lærdommen fra tidligere arbeid tar de med seg når de nå skal opprette en base for frivillige som ønsker å hjelpe ukrainere på flukt.

Ukrainske soldater sjekker ID-kortene til personer som er på vei bort fra krigsområdene, ved utkanten av hovedstaden Kyiv. Bildet er datert 2. mars. Foto: Emilio Morenatti / AP

– I og med at det er vanskelig å finne overnatting i nærheten av grensen må det være en base her. De siste nettene har det vært frost. Det sier seg selv at man da ikke kan sove ute, sier Christensen.

Nå forsøker de å komme i kontakt med polske borgere som kunne tenke seg å leie ut et hus eller en større hall slik at de kan begynne arbeidet.