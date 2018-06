Temadag Russland

I løpet av dagen kan du bli godt kjent med det aller største landet i verden i dag. Hver time har et nytt tema og høydepunktene kommer på rekke og rad. Den aller første timen handler om mesterskapet som starter torsdag klokken 17 med kampen mellom Russland og Saudi-Arabia på Luzjniki stadion i Moskva.

VM i fotball (klokken 9–10)

Hvordan står det til i byen med 15 millioner innbyggere dagen før mesterskapet starter? Hvordan har egentlig Russland gjort det i VM-historien og hva slags forhold jobbet folkene som bygget fotballstadionene under? Er det mulig at Russland, som er rangert som nummer 64 i verden, kan gå helt til topps?

Russlands historie (klokken 10–11)

I den andre timen er tema Russlands historie. Målet er å kunne forstå mer av dette mektige landet som grenser til både Norge, Nord-Korea og Kina. Hovedsakelig handler denne timen om tre perioder, den litt over 100 år lange Tsar-tiden som ble avløst av revolusjon og Sovjet-tiden – og perioden etter, men en skal selvsagt også snakke om hele dannelsen av det russiske riket. Her kommer både tidligere Moskva-korrespondent i NRK, Gro Holm, forfatter Åsne Seierstad, journalist og forfatter Halvor Tjønn og seniorforsker ved NUPI, Julie Wilhelmsen.

Mat og drikke (klokken 11–12)

Som gjest i russiske hjem må du være forberedt på å holde pompøse taler på sparket. Det verste du kan gjøre mot en russer, som gjør deg en tjeneste, er å stikke en pengeseddel i hånda hans etterpå. Hvorfor det er så sårende, får du vite mer om den neste timen. Dessuten blir det selvsagt både rødbeter, poteter, pelmeni, blini, kaviar, vodka og alt som har med russisk mat og måltider å gjøre. Noen av gjestene her er Team Bakkstad, forfatter og vinanmelder Ingvild Tennfjord, AP-leder Jonas Gahr Støre og utenriksminister Ine Søreide Eriksen.

Kunst og Kultur (klokken 12–13)

Den fjerde timen av maratonsendingen handler om kunst og kultur. Anna Karenina. Krig og Fred. Forbrytelse og straff. Måken! Kirsebærhagen. For ikke å forglemme Tsjajkovskij, Bolsjoj-balletten og Panserkrysseren Potemkin. Jo da, russerne har satt dype spor etter seg i kulturhistorien vår. Men i motsetning til hva du kanskje tror, er russisk kultur alt annet enn dyster! Komponist og pianist Wolfgang Plagge, historiker og sjakkekspert Atle Grønn og teatersjef for Nationaltheatret Hanne Tømta kommer.

Russland og Norge (klokken 13-14)

Hvert år viser Putin frem våpnene sine i en storstilt militærparade i Moskvas gater på seiersdagen over nazi- Tyskland 9. mai. Hvor viktig er denne oppvisningen i militær makt for Putins historiefortelling om det nye Russland? Hva tenker russerne om oss? Redaktør i Dagbladet John Arne Markussen, ordfører i Sør-Varanger Rune Rafaelsen og leder av Barentssekretæriatet, Lars Georg Fordal er blant gjestene.

Russland og verden (klokken 14-15)

Det finnes ikke lenger tsarer i Russland, men vi har Vladimir Vladimirovitsj Putin. Av noen kalt verdens mektigste og farligste mann. Andre derimot mener han er mannen som reddet Russland fra ruin. Russlands ambassadør, Teimuraz Otarovich Ramis og korrespondent Tove Bjørgaas er blant gjestene denne timen.

De unge og Russland i dag (klokken 15-16)

Det russisk jentepunkband Pussy Riot kritiserte Vladimir Putin i en sang – fremført i en katedral i Moskva i 2012. Det ble store overskrifter da medlemmene ble arrestert og senere dømt til to år i fengsel. Dette ble et innblikk i for mange en ukjente russisk ungdomskultur. Men vi får ikke mange rapporter fra ungdomskulturen i øst.

Så hvordan er det egentlig å være ung i Russland i dag? Hva er de unge opptatt av?

Næringsliv og minoriteter (klokken 16-17)

– Hvis dere kommer på kampene og vi ser dere på tribunen, skal vi ta dere! Dette er trusler som homofile har fått fra hardbarka fotballsupportere nå før VM. De siste åra har Russland innført en rekke lover som rammer minoriteter i landet, religiøse, homofile, kvinner og barn. Hva ønsker Putin å oppnå med dette? Vil han bruke VM til å gjøre det enda vanskeligere for utsatte grupper? Den russiske etterretningen mot Norge og Vesten øker – og tar stadig nye former, ifølge eksperter. Men hvordan foregår dette egentlig – og hva vil russerne med det? Så skal vi også snakke om oligarkene denne timen – de som har så mye penger at de eier engelske fotball-lag!

Mitt møte med Russland (klokken 17-18)

Hvordan rapporterer man om Russland, og ikke minst hvordan rapporterte korrespondenter fra gamle Sovjetunionen? Tre korrespondenter forteller sine verste og beste fortellinger fra arbeid på russisk jord. NRK følger hele VM og vi skal fortelle deg hva vi kan forvente på NRK på nett, tv og radio.