Juryen fann bioteknologigründeren skyldig på fire av elleve tiltalepunkt, men klarte ikkje å bli einige på punkta som handla om svindel av nokre enkeltinvestorer. Ho blei frifunne for svindel av pasientar.

Erstatningssummen blir avgjort i eit seinare rettsmøte.

Elizabeth Holmes møtte opp til ein stappfull rettssal i San Jose, synleg gravid med sitt andre barn, med ektemannen på ei side og mor si på den andre.

Fleire enn 130 vennar, familiemedlem, investorar og tidlegare tilsette ved Theranos sende brev til dommar Edward Davila før høyringa starta, melder Reuters.

I breva bad dei han om å skåne henne for den strengaste dommen, som er 20 år i fengsel.

Blant dei som skreiv brev er senatoren i New Jersey, Cory Booker, som hevda at Holmes «kan, trass i feila ho har gjort, gjere verda til ein betre plass».

Aktor, på si side, fekk blod på tann då Holmes blei domfelt. Han seier ifølge byrået at saka er «blant dei største kvitsnipp-lovbrota Silicon Valley eller noko anna distrikt har sett».

I dommen står det at Holmes svindla investorar for over 140 millionar dollar, rundt 1,24 milliardar norske kroner.

Holmes og partnaren Billy Evans, etter at ho blei kjent skuldig i svindel tidlegare i år. Foto: NICK OTTO / AFP

Frå eventyr til katastrofe

Etter ein spektakulær opp- og nedtur for selskapet, blei Holmes i januar kjent skuldig i svindel.

Det vesle apparatet selskapet var bygd på skulle levere billigare og raskare resultat enn tradisjonelle laboratorium, og utføre ei lang rekke testar med nokre få dropar blod.

På topp var Theranos verd heile 90 milliardar kroner. På botnen, fire år seinare, var det verdt mindre enn null.

Holmes lova at maskinane hennar kunne få til ting som til no har vore umogleg, til bruk i heimen, på apoteket og til og med på slagmarka.

Teknologien, derimot, leverte ikkje det selskapet lova. I all hemmelegheit brukte dei vanlege maskinar som tilhøyrde andre selskap for å analysere pasientane sine testar.

Då dette blei oppdaga, enda eventyret i Silicon Valley i katastrofe. Investorane var illsinte, og Holmes blei dømd for å ha svindla både dei og pasientane.

Hevdar ho sjølv trudde ho snakka sant

I retten har påtalemakta bede om 15 år i fengsel, og 804 millionar dollar i erstatning.

Beløpet er snautt 200 millionar mindre enn milliarden Holmes samla inn frå investorane for å finansiere selskapet.

Ho forsvarte seg sjølv på vitnebenken, og hevda at ho trudde på løfta sjølv då ho gav dei.

Fredag fekk Holmes dommen for å ha lurt investorane sine for ein milliard dollar. Foto: Jeff Chiu / AP

Advokatane hennar har motsett seg kravet frå påtalemakta, og argumenterer for ei mykje mildare straff. Dei meiner ho bør få husarrest og samfunnsstraff – i maks 18 månader.

I rettssaka var Holmes tiltalt for 11 forhold, men dømd for fire. Ho blei frikjent på fire punkt, medan juryen ikkje klarte å bli samde om tre andre.

Ekskjærasten hennar Ramesh Balwani, som hadde ei leiarrolle i selskapet og hjelpte med grunnlegginga, blei også dømd for svindel, melder New York Times.

Juryen vurderte at Balwani var skuldig i 12 forhold.

Blei verdas yngste kvinnelege dollarmilliardær

Holmes starta selskapet i 2003, då ho var 19 år gammal. Den gongen fekk ho tittelen verdas yngste kvinnelege dollarmilliardær.

Den banebrytande teknologien ein trudde firmaet sat på gjorde også at ho blei omtalt av nokre som «den neste Steve Jobs».

Som ung gründer blei ho hylla både av president Joe Biden og tidlegare president Bill Clinton.

Amanda Seyfried spelte den no verdskjende svindlaren Holmes i HBO-serien The Dropout. Foto: Beth Dubber / HULU

Historia om Holmes har vorte fortald i både bok, podkast og ein HBO-dokumentar i tillegg til miniserien «The Dropout» med Amanda Seyfried i hovudrolla.