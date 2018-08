Teknologigiganter fjerner innhold fra omstridt radiovert

Jones, som beskrives som en av nettets aller mest beryktede konspirasjonsteoretikere, har havnet midt i debatten om hva slags ansvar nettgigantene har for innholdet på deres plattformer. Siden han grunnla Inforwars i 1999, har Alex Jones skaffet seg et stort publikum.

At Apple, Facebook, Youtube og Spotify nå har fjernet innhold som Jones har lagt ut, beskrives av The New York Times og flere andre amerikanske medier, som selskapenes mest aggressive tiltak for å bekjempe feilinformasjon på nettet.

Søndag fjernet Apple fem av seks Infowars-podkaster på Apples podkast-app.

– Apple tolererer ikke hatytringer, og vi har klare retningslinjer som skapere og utviklere må følge for å sikre at vi tilbyr trygge omgivelser for alle våre brukere, skriver Apple i en uttalelse til Washington Post.

Facebook, Spotify og Youtube fjernet noe Infowars-innhold, men mandag iverksatte de strengere tiltak.

Utestengt

Facebook har fjernet fire sider som Jones har laget. Én av Facebook-sidene har mer enn 1,7 millioner følgere. Jones har også blitt blokkert fra nettstedet i 30 dager. Facebook begrunner i et blogginnlegg dette med at Facebooks reglement er brutt ved at det på noen av sidene er innlegg som forherliger vold, og det er innlegg med hatytringer.

Foto: Tamir Kalifa / AP

Youtube har lagt ned kanalen til Jones, som hadde over 2,4 millioner abonnenter og flere milliarder visninger.

I flere tekstmeldinger til Washington Post kaller Jones selv det som har skjedd de siste dagene for «motangrep på den globale oppvåkningen».

Saksøkt av Sandy Hook-pårørende

Ifølge avisa anklager han Apple og Google for å samarbeide med den kinesiske regjeringen, og mediehus, Demokratene og de etablerte delene av Det republikanske partiet, for å spre feilinformasjon om meningene hans og frata han steder hvor han kan spre sitt budskap.

Jones har den siste tiden fått massiv kritikk etter å ha hevdet at skoleskytingen på barneskolen Sandy Hook i Connecticut i 2012, var en «forseggjort bløff». Han har også anklaget de pårørende etter skytingen for å feire sine familiemedlemmers dødsfall.

20 elever og seks ansatte ble skutt og drept i skytingenl. Radioverten har ifølge CNN blitt saksøkt av seks av familiene til barna som ble drept i skytingen.

I søksmålet står det:

– Jones står i foran i en gruppe som har jobbet for å skape og spre utrolige, falske fortellinger om Sandy Hook-skytingen og ofrene etter skytingen, og for å fremme denne trakasseringen.