Teknisk feil fører til flyforsinkelser i hele Europa

Eurocontrol anslår at rundt 15.000 flyginger kan bli påvirket av den tekniske feilen som har oppstått ved operasjonssentralen i Brussel.

Feilen gjør at flykapasiteten i det europeiske luftrommet må reduseres med 10 prosent, noe som igjen fører til forsinkelser rundt om.

Flere av Europas store flyplasser er rammet, blant dem Schiphol i Amsterdam, som var raskt ute og bad alle som skal ut å fly om å holde seg orientert om nye tidspunkter. Flyplassen i Brussel opplyser at de nå kun kan sende av gårde 10 fly hver time, som er langt mindre enn vanlig. Også lufthavnene i Praha, Helsingfors og Kastrup melder om antatte forsinkelser.

Ifølge en talsmann for Eurocontrol gir feilen ingen direkte sikkerhetsmessige følger, fordi den ikke berører selve flygekontrollsystemene.

Den tekniske feilen har oppstått i det som kalles «Enhanced Tactical Flow Management System». Systemet sammenligner behovet for antall luftkorridorer i luftrommet over Europa med data fra lokale kontrollsentraler.

Mindre forsinkelser i Norge

Også luftrommet over Norge og Skandinavia blir påvirket, men kun i mindre grad. Ifølge Avinor berører feilen stort sett flytrafikken til og fra flyplasser utenfor Skandinavia.

– Hvis det blir forsinkelser på rutene utenfor Skandinavia, så vil de få litt forsinket avgang fra sine respektive lufthavner, alternativt at de kommer litt for sent inn. Og det er gjerne slik at hvis fly kommer for sent inn, kommer de gjerne for sent ut igjen også, sier pressetalsmann i Avinor, Lasse Vangstein, til NRK.

Avinor ber norske reisende møte som normalt til sine avganger og forholde seg til informasjonen fra sine flyselskap.

– De sitter på passasjerlister og vil informere fortløpende hvis det blir forsinkelser, sier Vangstein.

Rettes i løpet av kvelden

Den tekniske feilen er identifisert og systemet blir utbedret i løpet av ettermiddagen/kvelden, men det er ikke anslått noen tid for når flytrafikken forventes å være i rute igjen utover «sent i kveld».

Den tekniske feilen har også ført til at alle flyplaner som er oversendt Eurocontrol fra ulike flyselskaper før et gitt tidspunkt er tapt, og flyselskapene må derfor sende flyplanene inn på nytt.