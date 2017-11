Kameraet sveiper over et Sverige farget i gråtoner. Vi ser bilder av biler som brenner, blinkende blålys og folk som sloss. Det er som en film om et sted der solen aldri skinner.

En stemme beskriver hvordan svensker angripes, lemlestes og drepes i gatene. Dette vil fortsette hvis ikke Sverige endrer kurs, sier stemmen.

Ut av skyggene trer Sverigedemokraternas partileder, det er hans stemme vi hører.

– Mitt navn er Jimmie Åkesson og jeg kommer til å gjøre alt for å ordne opp i det kaoset som dere sosialdemokrater og moderater har skapt, sier Åkesson rett inn i kameraet.

Sverigedemokraternas nye valgfilm ble presentert på landsmøtet i Norrköping.

Vil ta initiativet tilbake

Filmen laget til Sverigedemokraternas landsmøte i Norrköping denne helgen har vakt oppsikt med sin dysterhet. Den er et knallhardt angrep på politiske motstandere i riksdagen, og skjerper tonen flere hakk i den valgkampen som så smått er i gang før det svenske riksdagsvalget neste år.

Ikke minst er det et forsøk fra partiet på å ta initiativet i innvandringsdebatten tilbake. Det kan se ut som om velgerne skal skremmes til å stemme Sverigedemokraterna.

«Om mindre enn ett år er det valg» står det på slutten av filmen. Faktisk er det bare drøyt ni måneder igjen. Men partiet går i valgkampmodus med fallende oppslutning på meningsmålingene. På SVTs novembermåling faller partiet til 16.2 prosent. Det er langt unna en oppslutning på 25–30 prosent som ledene partifolk har satt som mål for neste valg.

Årsaken til fallet er sammensatt, men det viktigste er at partiet ikke lenger har monopol på innvandringsdebatten, skriver SVT i en analyse.

En ny konkurrent

Mye har skjedd i Sverige siden forrige valg. Med støtte fra Moderaterna og Sverigedemokraterna har statsminister Stefan Löfven gjennomført en kraftig innstramming i asyl- og innvandringspolitikken. Tallet på asylsøkere som kommer til Sverige har falt voldsomt.

Samtidig har norske Høyres søsterparti Moderaterna lagt seg tett opp til

Ny partileder: Ulf Kristersson tok over som partileder for Moderaterna i oktober. Foto: JANERIK HENRIKSSON / AFP

Sverigedemokraterna i migrasjonspolitikken. I oktober byttet partiet også leder og med Ulf Kristersson ved roret har Moderaterna lokket mange velgere tilbake fra Sverigedemokraterna.

Advarende pekefinger

For to år siden sa Jimmie Åkesson at partiet i fremtiden ville regjere sammen med Moderaterna. Under landsmøtet i Norrköping i helgen var tonen en helt annen. Fra scenen rettet Jimmie Åkesson en advarende pekefinger mot Ulf Kristersson som ønsker å bli Sveriges neste statsminister.

– Om man konsekvent hindrer oss innflytelse og fortsetter å late som vi ikke finnes, er det vår plikt på vegne av våre velgere å felle en slik regjering, sa Jimmie Åkesson.

Sverigedemokraterna frykter særlig det liberale Centerpartiets innflytelse på en eventuell borgerlig svensk regjering, og krever blant annet at partiet ikke skal få påvirke migrasjonspolitikken.

VIDEO: Jimmie Åkesson advarer Moderaternas leder Ulf Kristersson Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Jimmie Åkesson advarer Moderaternas leder Ulf Kristersson

En lang rekke skandaler

– Denne høsten har ikke vært vår beste.

Jimmie Åkesson rensket stemmen og kom med erkjennelsen under sin landsmøtetale i Norrköping lørdag. Og han siktet ikke bare til dårlige meningsmålinger.

For høsten har vært preget av en rekke skandaler. Det har handlet om riksdagsrepresentanten som ble dømt for underslag, en annen som ble tiltalt for mishandling, og en tredje som opptrådte upassende på en reise i Russland.

Komiteen som vurderer avskjedssaker har hatt mange møter. Partiets gruppeleder i riksdagen Mattias Karlsson ba folk skjerpe seg på landsmøtet

– Vi må begynne å oppføre oss som et profesjonelt regjeringsparti, sa Mattias Karlsson.

Nytt rabalder

Bare noen timer etter partilederens erkjennelse, kom en ny skandale servert av en delegat fra Borlänge. I sitt innlegg uttalte Martin Strid at muslimer ikke er fullverdige mennesker. Dermed var rabalderet i gang igjen.

Partiledelsen tok raskt avstand fra Strids uttalelse, og velger trolig å kaste ham ut av partiet. Men nok en gang har partiets politikk blitt overskygget av en skandale.

Flere svenske kommentatorer mener enda flere skandaler er den største trusselen mot Sverigedemokraternas oppslutning. Partiets lojale base av tilhengere flytter ikke på seg, men mange nye velgere blir skremt bort av all uroen.

Trolig må Jimmie Åkesson få orden i egne rekker før partiet kan vokse videre. Selv ikke en dyster film kan fjerne fokus fra alle fadesene.