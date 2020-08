Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tegnell kritiserer land i Europa som ofte har endret sine reiseråd, blant dem Storbritannia og Norge. Han er opptatt av at Norge åpnet sin grense mot Värmland 24 juli uten karanteneplikt, men at Värmland nå er rødt igjen.

Også flere andre svenske regioner ble onsdag ettermiddag «rødlistet» av norske myndigheter.

– Det er bedre å ha holdbare restriksjoner på et nivå man kan holde på over lengre tid enn å øke og minske dem ofte. Det blir komplisert og forvirrende, sier han til Dagens Nyheter

– Må tenke seg om

Tegnell frykter at folks vilje til følge rådene blir mindre når de skifter ofte.

– Forståelse for forandring avhenger av hvor godt det blir kommunisert. Dette er jo slett ikke den modellen vi har satset på i Sverige. Her forsøker vi å holde samme linje så mye som mulig, sier statsepidemiologen i den svenske Folkhälsomyndigheten.

Nordmenn som har vært i Charlottenberg i Värmland 25. juli venter ved grensen til Norge. Nå er Värmland rød region igjen. Foto: Annika Byrde / Annika Byrde

Men Anders Tegnell er bekymret for økt spredningen av koronaviruset i Europa. Han oppfordrer svensker som har vært i utlandet eller i områder i Sverige med høy spredning av viruset, til å arbeide hjemmefra noen dager for å redusere risikoen for å smitte andre.

– Man skal tenke seg om en ekstra gang når man har vært ute og reist, sa han på sin pressekonferanse tirsdag.

Økt forståelse

Sverige har fått kritikk for å ha valgt en koronastrategi med færre restriksjoner enn de fleste andre land. Landet har også hatt flere døde av sykdommen COVID-19 per innbygger enn andre land. Sverige har 571 døde per en million innbyggere mot Norges 47, ifølge Worldometers statistikk.

Men nå opplever Tegnell en større forståelse for Sveriges linje.

– Ja, synspunktene har blitt noe mer positive siden våre dødstall har gått ned så drastisk. Det er et veldig stort fokus på dødstall, sier han til Dagens Nyheter.

Han understreker at den svenske modellen ikke er så annerledes enn den de har valgt i andre land, selv om det ofte er blitt fremstilt slik.

Dette kartet må nordmenn forholde seg til nå:

Det nye europakartet fra 12.08.2020. Flere land og regioner er blitt røde. Grønne er blitt gule, for å advare mot unødvendige reiser Foto: Folkehelseinstituttet / FHI

Dette kartet kan du ikke lenger stole på:

Dette kartet fra 8. august er allerede utdatert. Foto: Folkehelseinstituttet / FHI

Artikler fra NRK om koronasmitten i Sverige.