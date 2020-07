Tegnell: – Det er mye som skiller oss fra Norge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er seks måneder siden det første bekreftede tilfellet av covid-19 i Sverige. Til nå har totalt 5739 personer dødd som følge av viruset og over 80.000 har fått bekreftet smitte. Norge har hatt 255 dødsfall og 9172 bekreftede smittetilfeller.

– Det er så mye som skiller oss fra Norge når det kommer til pandemien, vi hadde en helt annen start sammenlignet med Norge, sa statsepidemiolog Anders Tegnell til SVT fredag.

Sverige har fått mye kritikk for deres håndtering av pandemien fra de nordiske landene. Flere svensker har også opplevd hets fra nordmenn og finner.

– Bak kurven er det mange forskjellige ting. Det er en rekke land som har gjennomført like alvorlige driftsstanser som Norge, som ikke har hatt den typen effekt i det hele tatt. Da må du tenke på om det er avstengningene som er forskjellige eller om det er forholdene som er forskjellige, fortsetter Tegnell.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er enig i at tiltakene som ble innført i mars var forskjellige i Norge og Sverige. Da var situasjonen mer dramatisk i Norge enn i Sverige.

– Norge var da blant landene i verden med høyest registrert smitte per capita. Vi hadde flere registrerte smittetilfeller enn Sverige helt frem til 31. mars (nær 5000 tilfeller), tross ganske lik testaktivitet i de to landene, skriver Nakstad i en epost til NRK.

Måtte velge helsetjenester

Svenskene oppsøkte Folkehelseinstituttet for å finne svar på hvorfor pandemien har utviklet seg annerledes her i Norge. Sjef for smittevern og beredskap, Line Vold, mener det er for tidlig å trekke konklusjoner.

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold deltok i SVTs Morgonstudion for å snakke om tiltakene mot pandemien i Norge. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Vi sendte tidlig et veldig sterkt signal til befolkningen om at det var alvorlig og vi stengte frisører, skoler og restauranter, det var begrensninger på kollektivtransport. Dette førte til en kraftig reduksjon i kontakten mellom mennesker. Det ser vi når vi for eksempel ser på mobildata, sa Vold i Morgonstudion.

Tegnell fikk kritikk fra professor i virologi ved Umeå universitet for å ikke ha sporet opp og testet tidlig. Det var så mange tilfeller at regionene ikke kunne teste samtidig som de ivaretok helsetjenestene, mener Tegnell.

– Valget var ganske opplagt i den situasjonen; at det er viktigere å tilby god helse, som vi gjorde, enn å teste og spore noe som virket ustoppelig gitt de mange tilfellene vi hadde, svarte Tegnell.

Kan begynne sporing

Nå som smitten i Sverige avtar sier statsepidemiologen at de kan fokusere på å spore infeksjoner og bryte smittekjeder så raskt som mulig.

– Det vil være et veldig viktig grunnlag for å håndtere utbruddene som vi mener det er en stor risiko for at vil spre seg til forskjellige deler av Sverige, mener Tegnell.

I tillegg til bedre smittesporing vil svenskene fremover jobbe med forholdene på sykehjem for å forhindre oppblussing av smitte.

– Det er ekstremt uheldig at så mange som er følsomme for denne typen infeksjoner har blitt rammet. Selvfølgelig vil vi veldig gjerne unngå det. Nå er vi betydelig flinkere i Sverige, vi ser ekstremt få tilfeller på sykehjem. Nå har vi begynt å få dette under god kontroll. Selvfølgelig hadde det vært fantastisk om vi hadde klart å få det tidligere, men nå var det ikke slik, men vi må komme oss videre, sa Tegnell.