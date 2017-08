Taylor Swift vant i overgrepssak mot DJ

Hendelsen skjedde før en konsert i Colorado i 2013.

Swift har forklart at radioverten David Mueller tok hånden sin opp under kjolen hennes og kløp henne i baken. David Mueller mistet jobben som DJ og radiovert kort tid etter at Taylor Swift kontaktet sjefene hans.

Mueller saksøkte så popstjernen og hennes team for tre millioner dollar.

Han hevdet anklagen mot ham var falsk og førte til at han ble sparket fra radiostasjonen KYGO-FM.

Muellers søksmål ble kastet forrige uke.

LES OGSÅ: Taylor Swift er verdens best betalte kjendis

Swift får én dollar

Mandag vant derimot Taylor Swift frem med sitt motsøksmål.

Swift krevde en symbolsk erstatning på én dollar, skriver BBC.

– Jeg anerkjenner at jeg er privilegert som kan bære den enorme kostnaden det er å forsvare meg selv i en rettssak som denne, sier Swift i en uttalelse etter dommen.

– Nå håper jeg å kunne hjelpe de stemmene som også bør bli hørt. Derfor vil jeg i nær fremtid donere penger til flere organisasjoner som bistår ofre for seksuelle overgrep, heter det videre i uttalelsen.

Fotografi avgjørende

Sentralt i rettssaken var et fotografi hvor Mueller har sin høyre hånd bak sangeren. Swifts advokater hevdet fotografiet beviser at den tidligere radioverten grafset på henne.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Mueller mener at det viser at han prøver å komme med på bildet. Juryen på åtte personer, seks kvinner og to menn, sa seg enig med Swift.

RETTSSAK: Tegning av Taylor Swift, moren Andrea og advokat Jesse Schaudies i rettsalen. Foto: JEFF KANDYBA / Reuters