Det går ikke en dag uten at USAs president legger ut en tweet. Noen av dem har snudd verden på hodet. Likevel er det to andre amerikanere som har større innflytelse på Twitter, ifølge medieanalysebyrået Brandwatch. Kåringen er bredt omtalt i internasjonale medier.

HAR INNFLYTELSE: President Donald Trump vinner ikke Brandwatch sin kåring, men han kommer på en delt tredjeplass med stjerner som Kim Kardashian og Demi Lavato. Foto: Nicholas Kamm / AFP

Medieanalysebyrået har gjort en måling basert på hvor mange som reagerer, og engasjerer seg på ulike profiler sine Twitter-innlegg, og hvor innflytelsesrike de som engasjerer seg er.

I målingen kommer den amerikanske artisten Taylor Swift aller best ut. Hun får en score på 98 av 100, og knuser store stjerner som Kim Kardashian og One Direction-stjernen Liam Payne.

Swift har 83,1 millioner følgere på Twitter og 113 millioner følgere på Instagram. Hittil i år har hun lagt ut 13 tweets. I fjor kom hun ikke engang med på Brandwatch sin liste.

Mest innflytelsesrike Twitter-profiler Navn Score Antall følgere 1 Taylor Swift 98 84 millioner 2 Liam Payne 97 33 millioner 3 Donald Trump 96 56 millioner 3 Katy Perry 96 108 millioner 3 Kim Kardashian 96 59 millioner 3 Demi Lovato 96 57 millioner 7 Justin Bieber 95 105 millioner 7 Barack Obama 95 103 millioner 7 Selena Gomez 95 57 millioner 7 Ellen Degeneres 95 77 millioner

Setter spørsmålstegn ved kåring

Til tross for at Trump havner på tredjeplass har han flere ganger bevist at Twitter-meldingene hans kan påvirke både børser, oljepris og USAs forhold til andre land.

Flere ganger har han gått hardt ut mot utenlandske kollegaer, og gitt sine egne ministre sparken.

Trump bruker også Twitter til å komme i kontakt med sine egne tilhengere, og til å få ut sitt politiske budskap.

Sosiale medier-ekspert Magnus Brøyn i Coxit setter spørsmålstegn med Brandwatch sin kåring. Han mener at den slår litt pussig ut.

KRITISK: Sosiale medier-ekspert Magnus Brøyn setter spørsmålstegn ved at undersøkelsen rangerer Trump som mindre innflytelsesrik enn Taylor Swift. Foto: Heine Stangeby

– Det som er mest pussig er at Swift har tvitret bare 13 ganger i år. Det er ikke spesielt mye. Det er uten tvil et uttrykk for at det er grunn til å sette spørsmålstegn ved hva de måler, sier Brøyn.

Han mener det er viktig å understreke at det er påvirkning analyseselskapet primært kårer, og at mange artister gjør det bra, mens det er færre politikere på lista. Swift engasjerer imidlertid på flere måter.

Trump fortsatt Twitter-president

– Grunnen til at Swift scorer så høyt er hennes politiske engasjement. Det er mye politisk kontekst rundt henne når det gjelder kvinners posisjon i det amerikanske samfunnet, likeverd og mangfold, sier Brøyn.

Han mener at Brandwatch sin måling slår for lavt ut på vanlige folk sitt engasjement. Han mener det er noe usosialt over det, og at det gir en kunstig høy score for Swift. Innflytelsesrike følgere gjør ikke nødvendigvis at påvirkningskraften øker.

TVITRER MASSE: USAs president har i løpet av sin Twitter-karriere lagt ut nesten 40.000 Twitter-meldinger. Foto: Skjermdump/Twitter

For Brøyn er det ingen tvil om hvem som har mest reell Twitter-innflytelse i verden.

– Det er ingen tvil om, i en konvensjonell form, hvem som er Twitter-presidenten. Det er Donald Trump. Det er fordi han bruker Twitter så aktivt i internasjonal storpolitikk, sier Brøyn.