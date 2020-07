Taxi kjørte inn i folkemengde i Sverige – flere skadd

Rundt midnatt fikk politiet melding om at flere personer var blitt truffet av en taxi i Borlänge sentrum, i Sverige.

Da politiet kom frem var det mange mennesker til stede og området var preget av en amper stemning, ifølge politiet.

– Først så det ut til at det ikke var mer en to personer som hadde fått lettere skader, men så kom det frem at to personer til hadde blitt skadet. En av disse er alvorlig skadet, opplyser pressetalsmann for politiet Mats Öhman.

Én alvorlig skadet

De skadde er en mann i 30-årene, en mann i 50-årene og en kvinne på 18 år.

Alle har blitt fraktet til sykehus.

Det dreier seg om skader på hode og overkropp, skriver Aftonbladet.

Den 30 år gamle taxisjåføren ble arrestert på stedet. Etter avhørt ble han arrestert av påtalemyndigheten etter mistanke om drapsforsøk.

Forklaringer fra vitner på stedet indikerer at sjåføren kjørte inn folkemengden med vilje.

– Vi undersøker om intensjonen var å treffe én av dem, sier Mats Öhman.

Motivet er så langt uklart, men det er ingen ting som tyder på at det dreier seg om et terrorangrep, opplyser politiet.