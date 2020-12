Tårn av hodeskaller funnet i Mexico

Arkeologer har funnet nye seksjoner av et aztekisk tårn av hodeskaller som kan dateres tilbake til 1400-tallet under sentrum av Mexico by.

119 «nye» hodeskaller fra menn, kvinner og barn er funnet, ifølge det nasjonale instituttet for antropologi og historie. Oppdagelsen ble gjort i mars, skriver The Guardian.

Den sylindriske strukturen er funnet ved aztekertemplet Templo Mayor, «Det store templet», som var et av aztekernes viktigste templer.

Det tjente en viktig funksjon i feiringen av offentlige ritualer i Tenochtitlan, det som nå er Mexico by.

650 hodeskaller ble først oppdaget i 2017, og arkeologene tror hodeskalletårnet utgjør en del av det såkalte Huey Tzompantli, en gigantisk tzompantli som skremte spanjolene da de erobret byen under Hernán Cortés i 1521. Templet ble samme år ødelagt av spanjolene.

Tzompantli er et langt trestativ som ble benyttet for utstilling av hodeskaller. Dette var vanlig i mesoamerikanske samfunn, og hodeskallene stammet fra krigsfanger og menneskeofringer. Foto: Illustrasjon: Wikimedia Commons

Hodeskalletårnet Huey Tzompantli er omtrent fem meter i diameter. Foto: INAH / Reuters

Kvinner og barn ble ofret

– Templo Mayor fortsetter å overraske oss, og det dette er uten tvil et av de mest imponerende arkeologiske funnene de siste årene i Mexico, sier den meksikanske kulturministeren Alejandra Frausto.

Arkeologene har identifisert tre byggefaser av tårnet, som dateres til mellom 1486 og 1502.

De forventet å finne hodeskallene til unge, mannlige krigere, men mange av hodeskallene stammer også fra kvinner og barn.

– Selv om vi ikke kan si hvor mange av dem som var krigere, var det kanskje noen som var fanger som ble brukt i ofringsseremonier, sier arkeolog Raul Barrera.

Det var anleggsarbeidere som skulle bygge tunnelbaner på 70-tallet som kom over en stor aztekisk pyramide, el Templo Mayor, som ble demontert og bygget opp igjen på hovedtorget i Mexico City.