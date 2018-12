Tåregass og steinkasting på Champs-Élysées

En stor sky av tåregass dekker det kjente monumentet Triumfbuen i paradegaten i Paris lørdag ettermiddag.

De som kaster steiner mot politiet på Champs-Élysées blir møtt av applaus fra frammøtte tilskuere, skriver nyhetsbyrået Associated Press (Ap).

Aksjonister iført gassmasker ved Triumfbuen på Champs-Élysées i Paris lørdag. Foto: Alain Jocard / AFP

Noen av aksjonistene setter opp barrikader i gaten som er sperret for vanlig trafikk.

For tredje uke på rad protesterer store folkemengder mot økte bensinpriser og skatter.

Antallet arresterte stiger

Statsminister Edouard Philippe sier at 107 personer er arrestert. Lørdag ettermiddag besøkte han et kommandosenter for fransk politi i Paris.

Phiippe sier at 35.000 personer demonstrerer lørdag rundt om i landet, omlag 5500 i Paris, ifølge det franske nyhetsbyrået AFP.

Frankrikes viseinnenriksminister, Laurent NunezFrankrikes innenriksminister, Christophe Castaner, hevdet tidligere lørdag at det er 200 fredelige demonstranter samt «1500 oppviglere som kom til stedet for å lage bråk».

Myndighetene hevder at 35.000 personer deltar i protestene landet rundt lørdag, omlag 5500 i Paris. Foto: Lucas Barioulet / AFP

Frankrikes viseinnenriksminister, Laurent Nunez, sier det er «3000 oppviglere» samlet på Champs-Élysées lørdag ettermiddag.

Politiet er til stede med skjold og hjelmer og bruker tåregass og vannkanoner for å forsøke å spre folkemengden.

Viseinnenriksministeren sier det er 5000 politi i området, ifølge nyhetsbyrået Ap.

«De gule vestene» protester mot økte avgifter på drivstoff. Du trenger javascript for å se video. «De gule vestene» protester mot økte avgifter på drivstoff.

Over 100.000 demonstrerte

Forrige lørdag ble 69 personer pågrepet og 24 skadd i sammenstøt mellom politi og demonstranter i Paris. Fem av de skadde var politifolk.

Flere titall pågripelser fant sted i demonstrasjoner andre steder i landet.

NTB skriver at ifølge franske myndigheter deltok 106.000 personer i demonstrasjonene landet rundt, blant dem 8.000 i Paris.

Demonstrantene, iført gule vester, protesterer mot regjeringens planlagte avgiftsøkning på bensin og diesel med henholdsvis 1 cent (8 øre) og 4 cent (32 øre).