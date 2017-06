– Tarantellene har en annen smak enn gresshopper og andre insekter. Den er bedre enn de andre, sier Om Kumpheak til Reuters. I juni startet tarantell-sesongen i Kambodsja.

Om Kumpheak spiser tarantell. Foto: Reuters

Tre mennesker går på en eng og kikker under de små trærne og buskene som vokser lags kanten. Med jevne mellomrom setter en av dem en stokk i jorda og graver litt. Det er best å jakte på morgenen, da er det dagslys, men ikke så varmt.

Fjerner giftklørne

I den tørre årstiden holder tarantellene seg i hulene sine, der de legger egg. Men i regntiden, mellom juni og november kommer de frem. Landsbyboerne går med stokker og tøyposer som de legger edderkoppene i. Når de finner noen, fjerner de giftklørne på hårete krabaten, så de ikke blir stukket.

Klørne blir solgt for seg og brukt i tradisjonell legekunst.

En tarantell er hentet ut av jordhulen sin. Foto: Reuters

– Jeg har aldri blitt bitt, sier 22 år gamle Khim Khoy mens han trekker en tarantella ut av jordhullet.

Khim Khoy sier han kan fange opptil 140 edderkopper per dag. Foto: Reuters

22-åringen sier han kan få tak i helt oppi 140 taranteller på en god dag, andre ganger må han nøye seg med bare 30. Hvordan det skal gjøres har han lært av de andre som bor i landsbyen og skryter ha

n av at han aldri har kommet tomhendt hjem.

Khim Khoy får 0,12 dollar per edderkopp, så han trenger litt fangst, skal han tjene en slant.

Var proteinkilde for et sultende folk

Insekter har lenge vært en del av kostholdet i Kambodsja. Men under Røde Khmers styre – fra 1975 til 1979 – førte en mislykket landbruksreform til stor matmangel. Da ble gresshopper, silkeormer, – og taranteller og andre insekter og viktig proteinkilde for det sultende folket.

Tarantellene gir folk i Skoun-distriktet en fin ekstrainntekt. Foto: SAMRANG PRING / Reuters

Nå selger landsbyboerne fangsten sin videre til gateselgerne, men noen frykter at det kan bli mindre av de hårete krypene. Avskoging fører blant annet til at de ikke trives så godt, melder Reuters.

Skuon-distriktet i Kampong Cham-provinsen er senteret for dem som selger og kjøper taranteller. Provinsen ligger 70 kilometer nord for hovedstaden Phnom Penh.

– Blant kundene er det mange turister, men også lokale som vil ha en snack, forteller Meun Neth.

Ved salgsboden hennes kravler edderkoppene rundt i en hvit bøtte. Hun drysser til mel på og rører rund blant dem med en plastpose hun har trukket over hånden.

Så blir de sluppet ned i kokende olje og frityrstekt.

– En delikatesse for store anledninger

– Noen utlendinger kjøper 10–20 stykker, mens andre bare stanser her for å ta bilder. Eller så kjøper de én, men de er redde og syns det er skummelt å smake på dem, smiler hun.

Meun Neth forteller at edderkoppene er populære, både hos kambodsjanere og nysgjerrige turister. Foto: Reuters

Mens kravlende insektmat ofte er noe asiater steller i stand vel så mye for turistenes skyld, er tarantellen regnet som en liten delikatesse, ifølge CNN.

Og for de største kan en selger få så mye som en dollar, en god betaling i et land der minstelønna ligger på seks dollar dagen. En selger den amerikanske tv-kanalen snakker med forsikrer at de smaker fortreffelig sammen med en kald øl eller et glass vin, men at de er såpass dyre at dette er noe folk bare unner seg ved helt spesielle anledninger.