Tar opp skoleskytinger med guvernørene

Trump sier «den fryktelige hendelsen» der 17 elever og lærere ble drept, står øverst på dagsordenen når guvernørene kommer til Det hvite hus i dag.

Søndag kveld var det sosialt samvær som sto på timeplanen da guvernørene og deres ektefeller kom til hovedstaden for et årlig ball.

En av dem som kommer til møtet er Floridas guvernør, republikaneren Rick Scott. Trump takket Scott, en nær alliert, og sier han «gjør en god jobb». Trump sier han er stolt av alle guvernørene, som han sier er «veldig, veldig spesielle mennesker», som gjør en utrolig jobb.

Tre av de overlevende etter skoleskytingen i Florida ønsker nå å endre våpenlovene i USA.

Har lovet endringer

Etter skoleskytingen i Florida har våpendebatten på ny blusset opp igjen i USA.

President Trump har blant annet foreslått å øke aldersgrensen på halvautomatiske våpen fra 18 til 21 år. Han ønsker også å forby såkalte «bump stocks», et våpentillegg som gjør at et halvautomatisk våpen kan brukes som et automatvåpen.

Trump har også kommet med et forslag om å gi enkelte lærere tilgang på våpen.

Ifølge en undersøkelse fra CNN sier 70 prosent av de spurte amerikanerne at de ønsker strengere våpenlover.